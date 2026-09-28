Messina, all’Agorà dello Stretto la preghiera ecumenica per il Creato

Si è svolta sabato 26 settembre, al Parco Agorà dello Stretto, nell’area della ex Fiera di Messina, la preghiera ecumenica che ha rappresentato il momento culminante del Tempo del Creato 2026 vissuto nella diocesi. L’iniziativa, promossa dalla Commissione diocesana per la custodia del creato, ha riunito cristiani di diverse Chiese davanti alle acque dello Stretto sul tema “Acqua viva”. L’incontro si è aperto con il saluto dell’avv. Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Il parco, riqualificato e restituito da pochi mesi alla comunità, ha offerto un esempio concreto di ecologia integrale: la cura dell’ambiente si unisce alla rigenerazione degli spazi urbani e alla creazione di luoghi di incontro e di socialità per la comunità.

La preghiera è stata guidata da don Sergio Siracusano e animata dalla Cappella Santa Maria Assunta della Cattedrale, diretta dal maestro mons. Lombardo. Al centro, il brano dell’Apocalisse dedicato al fiume d’acqua viva e all’albero le cui foglie guariscono le nazioni. È stato richiamato anche il messaggio di Papa Leone XIV, che ha unito il tema dell’acqua viva all’invito a trasformare ciò che produce distruzione in strumento di vita e a diventare “canali dell’acqua viva della pace di Dio”. A seguire si è tenuto il concerto del Decibel Ensemble, diretto dal maestro Alberto Famà, nell’ambito della rassegna “Armonie dello Spirito”, in collaborazione con Ars Nova Messina. Preghiera, musica e bellezza hanno richiamato l’impegno comune a custodire il creato e a prendersi cura del territorio e delle persone che lo abitano.