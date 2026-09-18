Messina, al via “YoungME”: il sindaco Basile apre il percorso dedicato ai giovani tra sicurezza, prevenzione e consapevolezza

Dare voce ai giovani, ascoltare le loro esigenze e affrontare i temi che riguardano da vicino le nuove generazioni. Nasce con questo obiettivo “YoungME”, il nuovo percorso pensato per aprire un confronto diretto sui problemi, le sfide e le opportunità che coinvolgono ragazze e ragazzi della città di Messina. A inaugurare il progetto sarà il sindaco Federico Basile, chiamato ad aprire un viaggio fatto di ascolto e dialogo, con l’obiettivo di creare un rapporto più stretto tra istituzioni e giovani cittadini. L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare argomenti spesso al centro del dibattito sociale, mettendo al primo posto informazione, prevenzione e consapevolezza. Un percorso che punta a coinvolgere direttamente le nuove generazioni, offrendo loro strumenti utili per affrontare scelte e situazioni quotidiane con maggiore responsabilità.

Sicurezza stradale, bullismo e dipendenze: i temi al centro del progetto

Il nuovo format YoungME affronterà alcuni dei temi più delicati per il mondo giovanile, partendo dalla necessità di creare spazi di confronto aperti e senza filtri. Tra gli argomenti individuati ci sono la sicurezza stradale, l’educazione sessuale, le dipendenze, il rapporto con alcool, ma anche fenomeni sempre più presenti nella vita quotidiana degli adolescenti come bullismo e cyberbullismo. Questioni che richiedono attenzione e strumenti adeguati, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza dei rischi e promuovere comportamenti più consapevoli. Il progetto punta quindi non soltanto a informare, ma soprattutto a coinvolgere i giovani in un percorso partecipativo, nel quale possano trovare spazio domande, dubbi e riflessioni.

Il sindaco Federico Basile apre il nuovo percorso di dialogo con i giovani

Il primo protagonista di questo nuovo cammino sarà il primo cittadino di Messina. La scelta di partire dal sindaco Federico Basile vuole rappresentare un segnale di attenzione istituzionale verso le nuove generazioni e verso le problematiche che caratterizzano il loro percorso di crescita. Il progetto si propone infatti di costruire un ponte tra amministrazione e ragazzi, superando una comunicazione esclusivamente istituzionale e favorendo un confronto più diretto. “YoungME: diamo voce ai temi che riguardano davvero i giovani”, è il messaggio alla base dell’iniziativa, che punta a trasformare l’ascolto in uno strumento concreto di prevenzione e partecipazione.