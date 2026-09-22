Messina, al via Scriptopia 2026: il festival della scrittura cinetelevisiva

Prende il via mercoledì 23 settembre 2026 la seconda edizione di Scriptopia, il primo festival di scrittura cinetelevisiva in Italia. Ideato e organizzato dalla Messina Film Commission con il supporto della Fondazione Messina per la Cultura e la consulenza scientifica dell’università degli Studi di Messina, il festival unisce la formazione accademica a proiezioni e incontri aperti al pubblico ad ingresso gratuito. Il tema portante di questa edizione è “Lo straniero di prossimità”, un’indagine sulla figura dello “straniero” ispirata all’opera di Camus, intesa non solo come elemento distante ma come chiave di svolta narrativa e presenza vicina a noi.

Gli approfondimenti della prima giornata

L’Incontro formativo la mattina. La giornata di apertura vedrà protagonisti il regista e sceneggiatore Nunzio Gringeri e il regista e sceneggiatore Gianluca Matarrese. Insieme a loro parteciperà il musicista Davide Giorgio, autore della colonna sonora de Il quieto vivere, in un dibattito volto ad approfondire l’importanza della commistione tra differenti linguaggi artistici e musicali per la narrazione cinematografica. L’incontro sarà coordinato dai professori Alessandro Morelli e Simona Raffaele.

La serata di apertura e la performance dal vivo: La sessione serale si aprirà con la proiezione del cortometraggio d’animazione Una Rosa di Simone Massi, definita dall’autore una “poesia d’amore e lotta per Gaza”, realizzata con 1500 tavole disegnate a mano e narrata dalla voce di Valerio Mastrandrea. Il corto sarà introdotto dalla professoressa Giuliana Sanò dell’università di Messina, che offrirà un intervento sulla figura concettuale dello straniero. A seguire, Davide Giorgio si esibirà dal vivo proponendo brani della colonna sonora originale de Il quieto vivere.

Il film di apertura: Spazio al lungometraggio con la proiezione de Il quieto vivere (Italia, 2025, 87′) alla presenza del regista, Gianluca Matarrese. Presentato come evento speciale alle giornate degli autori dell’82ª mostra del Cinema di Venezia, il film è una tragicommedia che esplora le dinamiche di una feroce faida familiare in un borgo calabrese, evidenziando il concetto di diversità, alterità e distanza all’interno del nucleo familiare.

Il programma della prima giornata

La mattina. Ore 10:00 – 12:00

Luogo: Università degli Studi di Messina – Dipartimento SCIPOG (Piazza XX Settembre, 1/4)

Evento: Incontro con i registi e sceneggiatori Nunzio Gringeri e Gianluca Matarrese, con l’intervento del musicista Davide Giorgio. Coordinano i professori Alessandro Morelli e Simona Raffaele.

La sera. Ore 20:00

Luogo: Chiesa di Santa Maria Alemanna (Via Santa Maria Alemanna, 48).

Evento: proiezione del cortometraggio Una Rosa (5′) di Simone Massi.

Saluti istituzionali e intervento della prof.ssa Giuliana Sanò.

Ore 20:45 – Luogo: Chiesa di Santa Maria Alemanna (Via Santa Maria Alemanna, 48) Evento: Proiezione del film Il quieto vivere (87′) alla presenza dell’autore Gianluca Matarrese.