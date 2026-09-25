Messina, al via la riqualificazione energetica dell’Ex GIL: aggiudicati i lavori per il campo Santamaria

Prosegue il piano di modernizzazione ed efficientamento energetico degli immobili comunali di Messina. Il Comune ha infatti concluso l’iter amministrativo per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del Campo di Atletica “Salvatore Santamaria” (Ex GIL), uno degli impianti sportivi più conosciuti della città. Il Dipartimento Servizi Manutentivi ha adottato la Determinazione n. 8854 del 25 settembre 2026 con cui è stata formalizzata l’aggiudicazione dell’appalto relativo agli interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali. L’importo dei lavori aggiudicati ammonta a 284.042,89 euro oltre IVA, all’interno di un quadro economico complessivo dell’intervento pari a 495 mila euro. L’opera è finanziata attraverso il programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nell’ambito della Priorità 2 dedicata alla sostenibilità ambientale. I lavori sono stati affidati alla società Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria S.r.l. e avranno una durata contrattuale prevista di 150 giorni naturali e consecutivi.

Ex GIL Messina, un investimento per ridurre consumi ed emissioni

L’intervento sul Campo Santamaria Ex GIL rappresenta un tassello di un progetto più ampio portato avanti dall’Amministrazione comunale, che punta alla riqualificazione del patrimonio pubblico attraverso un piano complessivo di investimenti da 20 milioni di euro destinati alla transizione ecologica, al contenimento dei consumi energetici e al miglioramento della qualità degli edifici comunali. L’obiettivo principale del progetto è quello di trasformare l’impianto sportivo in una struttura più moderna, sostenibile e funzionale, attraverso una serie di interventi tecnologici capaci di incidere direttamente sui costi energetici e sul comfort degli utenti. Secondo quanto previsto dal progetto esecutivo, le opere consentiranno una riduzione dei consumi elettrici stimata tra il 30% e il 40% rispetto alla situazione attuale, con benefici sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo ambientale.

Fotovoltaico, LED e nuovi serramenti: tutti gli interventi previsti

Il piano di lavori prevede una serie di interventi mirati per migliorare l’efficienza complessiva dell’impianto sportivo. Tra le opere più rilevanti figura l’installazione di un impianto fotovoltaico da 19,50 kWp dotato di sistema di accumulo, che permetterà di produrre energia da fonte rinnovabile e ridurre il ricorso alle forniture tradizionali. È prevista inoltre la realizzazione di un impianto solare termico abbinato a uno scaldacqua con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il risparmio energetico della struttura.

Un altro intervento significativo riguarderà il sistema di illuminazione. Il progetto prevede infatti il completo relamping a LED dei due fabbricati presenti nell’impianto e l’ammodernamento dei proiettori installati sulle torri faro che illuminano la pista di atletica. Saranno inoltre sostituiti gli infissi ormai obsoleti con nuovi serramenti monoblocco in alluminio a taglio termico ad alta prestazione, migliorando l’isolamento dell’edificio e il comfort degli ambienti interni.

Il percorso amministrativo verso l’avvio dei lavori

L’iter per la realizzazione dell’intervento era stato avviato con la determina a contrarre n. 10602 del 21 novembre 2025, con cui il Comune aveva dato il via alle procedure per l’affidamento dei lavori. Dopo lo svolgimento della gara e l’individuazione dell’impresa aggiudicataria, sono state completate tutte le verifiche necessarie fino alla determinazione definitiva del 25 settembre 2026. Nei prossimi giorni è prevista la stipula del contratto e successivamente la consegna del cantiere, dando così avvio alla fase operativa dell’intervento.

Cacciotto: “passo in avanti, ma serve una riqualificazione complessiva dell’Ex GIL”

Sull’aggiudicazione dei lavori è intervenuto anche il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che ha espresso una posizione di soddisfazione ma anche la necessità di non fermarsi al solo efficientamento energetico. “L’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico rappresenta indubbiamente un passo in avanti verso la valorizzazione dell’impianto sportivo ‘Salvatore Santamaria – Ex GIL’, ma non può ritenersi risolutiva delle criticità storiche della struttura.” Cacciotto ha ricordato le sollecitazioni portate avanti negli anni sulla situazione dell’impianto e ha evidenziato la necessità di un programma più ampio. “Accogliamo con favore gli interventi sull’impianto dal punto di vista energetico, tuttavia occorre mantenere alta l’attenzione sul complesso nel suo insieme. Risulta indispensabile e non più rinviabile programmare interventi specifici di riqualificazione per le tribune, il campo di atletica, il muro perimetrale e, più in generale, per l’intero edificio, al fine di restituire alla cittadinanza e agli atleti una struttura pienamente funzionale, sicura e moderna.”