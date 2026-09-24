Messina, al via la riqualificazione della piazza di Cumia Superiore: investimento da oltre 454 mila euro

A Cumia Superiore, villaggio collinare del territorio di Messina, prende il via il percorso che porterà alla messa in sicurezza e alla riqualificazione della piazza principale. L’Amministrazione comunale ha infatti completato un passaggio decisivo con la firma dell’affidamento dei lavori, aprendo la strada alla fase operativa del progetto. A darne comunicazione è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore dell’intervento come investimento dedicato non soltanto alla riqualificazione urbana, ma anche alla valorizzazione dei villaggi cittadini. Il progetto prevede un investimento complessivo superiore ai 454 mila euro e interesserà uno degli spazi più importanti per la vita della comunità locale, con l’obiettivo di renderlo più sicuro, funzionale e accessibile ai cittadini.

Cumia Superiore, firmato l’affidamento dei lavori: il cantiere partirà nei prossimi mesi

Il primo passo concreto verso l’apertura del cantiere è arrivato questa mattina con la firma dell’affidamento dei lavori da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Caminiti, insieme alla ditta incaricata di realizzare gli interventi previsti. “Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Caminiti ha firmato l’affidamento dei lavori insieme alla ditta che nei prossimi mesi realizzerà gli interventi previsti”, sottolinea Basile. Dopo l’affidamento, saranno completate tutte le procedure necessarie per entrare nella fase esecutiva e consentire l’avvio delle attività sul campo. Secondo il cronoprogramma indicato dall’Amministrazione comunale, la durata dei lavori sarà di 180 giorni dall’effettivo avvio del cantiere.

Una nuova piazza per la comunità: sicurezza, funzionalità e qualità urbana

La riqualificazione della piazza di Cumia Superiore riguarda uno spazio considerato centrale per la comunità locale, un luogo di incontro e aggregazione che sarà interessato da opere finalizzate a migliorarne la fruibilità. L’obiettivo dell’intervento è quello di restituire alla piazza una nuova qualità urbana, attraverso una serie di lavori destinati ad aumentare sicurezza e funzionalità. “L’intervento riguarda uno degli spazi centrali della comunità e punta a renderlo più sicuro, funzionale e fruibile, restituendo alla piazza una nuova qualità e una maggiore vivibilità”, puntualizza Basile.

Messina, investimenti nei villaggi: “attenzione e risorse anche nei nostri territori”

Nel messaggio del sindaco Basile emerge anche il tema della valorizzazione dei villaggi messinesi, aree che negli ultimi anni sono state interessate da diversi interventi programmati dall’Amministrazione. Per Cumia Superiore, il progetto viene presentato come un investimento destinato a rafforzare i servizi e migliorare gli spazi collettivi, con una particolare attenzione alle esigenze della comunità residente. “Un investimento importante per Cumia Superiore, che significa portare attenzione e risorse anche nei nostri villaggi”, prosegue Basile.