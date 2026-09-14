Messina, al via il senso unico alternato sulla S.P. 98 per la messa in sicurezza del ponte sul torrente Mazzarrà

Al via da oggi, 14 settembre, le modifiche temporanee alla viabilità lungo la Strada Provinciale n. 98, in prossimità del ponte sul torrente Mazzarrà, in provincia di Messina. Fino al 6 novembre 2026 sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’area. Il provvedimento è stato adottato su richiesta dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del muro d’argine adiacente alla spalla del ponte. L’intervento interesserà la corsia lato monte della strada provinciale.

Per tutta la durata dei lavori, il transito sarà quindi regolato dall’impianto semaforico e da apposita segnaletica di preavviso e regolamentazione, così da garantire la sicurezza degli utenti della strada e consentire il regolare svolgimento delle opere.