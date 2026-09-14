Messina, al via il nuovo anno scolastico: 1.394 studenti sui bus comunali e 900 con assistenza specializzata

È tutto pronto a Messina per l’avvio del nuovo anno scolastico. Con il ritorno di migliaia di studenti tra i banchi, l’Amministrazione comunale ha annunciato la piena operatività dei principali servizi dedicati alle famiglie, dagli scuolabus all’assistenza per gli alunni con disabilità. A comunicarlo è stato il sindaco Federico Basile, che ha illustrato numeri e organizzazione predisposti dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina per garantire il supporto agli studenti già dalle prime giornate di scuola. “Tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico!”, ha scritto il primo cittadino, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione nel mettere a disposizione i servizi necessari fin dall’inizio delle lezioni.

Scuolabus Messina: 1.394 minori serviti da 37 linee e 34 mezzi

Il servizio di trasporto scolastico rappresenta uno dei principali strumenti messi in campo dal Comune per agevolare gli spostamenti quotidiani degli studenti. Secondo quanto comunicato dal sindaco Basile, saranno 1.394 i minori beneficiari del servizio scuolabus, con una rete composta da 37 linee complessive. Di queste, 11 linee saranno dedicate alle scuole che presentano problemi strutturali, con l’obiettivo di garantire continuità nella frequenza scolastica anche agli studenti degli istituti interessati da particolari esigenze logistiche. Per assicurare il servizio saranno impiegati 34 mezzi, tra autobus di proprietà dell’Amministrazione e veicoli a noleggio, così da coprire le necessità delle diverse aree della città. “Come Amministrazione abbiamo lavorato per fare in modo che i servizi fossero erogati da subito e accompagnassero fin dal primo giorno gli studenti, rispondendo con celerità alle necessità delle famiglie che ne hanno fatto richiesta”, ha dichiarato Basile.

Attenzione agli studenti con disabilità: 900 minori assistiti e 230 trasportati

Accanto al servizio ordinario di trasporto scolastico, l’Amministrazione comunale ha confermato l’attenzione verso gli studenti con disabilità, attraverso servizi dedicati di assistenza e accompagnamento. Il sindaco Basile, nella sua veste di primo cittadino della Città Metropolitana di Messina, ha evidenziato la volontà di garantire la stessa attenzione anche agli alunni che necessitano di supporti specifici. “Come Sindaco della Città Metropolitana ho voluto assicurare, ancora una volta, la stessa attenzione anche ai servizi per gli studenti con disabilità”, spiega. I numeri indicati dal Comune parlano di 900 minori che potranno contare sull’assistenza del personale specializzato e di 230 studenti che usufruiranno del trasporto dedicato. Il servizio sarà organizzato attraverso 33 linee dedicate, con l’impiego complessivo di 477 risorse umane impegnate ogni giorno nell’accompagnamento degli studenti durante il percorso scolastico.

Il diritto allo studio passa anche dai servizi alle famiglie

Nel suo messaggio, il sindaco Basile ha voluto andare oltre i dati numerici, sottolineando come dietro ogni cifra ci siano storie personali, famiglie e ragazzi pronti a iniziare un nuovo percorso. “Questi sono numeri. La realtà è fatta di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, con un nuovo anno, nuove storie e nuove emozioni da vivere”, aggunge Basile. Un passaggio con cui il primo cittadino ha evidenziato il valore sociale dei servizi scolastici, considerati non soltanto strumenti organizzativi ma elementi fondamentali per garantire pari opportunità. “E questi servizi sono altrettanto fondamentali, perché il diritto allo studio non significa soltanto poter frequentare la scuola, ma poterci andare nel miglior modo possibile”, rimarca.