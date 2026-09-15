Messina, al via il consolidamento della S.P. 163/D “Via dei Normanni”: intervento da 500 mila euro

Sono stati consegnati i lavori di consolidamento di un tratto della S.P. 163/D “Via dei Normanni”, nel territorio comunale di San Fratello, interessato da un cedimento che ha comportato il restringimento della carreggiata. L’intervento, dell’importo complessivo di 500 mila euro, è finanziato nell’ambito del Programma Operativo Complementare POC 2014/2020 – Asse 3 e interesserà un tratto di circa 40 metri, situato a circa 500 metri dal bivio con la S.S. 289. I lavori, coordinati dal Responsabile unico del progetto Francesco Orsi e dal direttore dei lavori Bruno Parisi, della Direzione “Viabilità” della Città Metropolitana di Messina, diretta dal dirigente Biagio Privitera, sono finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza e della parziale funzionalità dell’arteria.

Il dissesto ha interessato il lato a valle della strada, determinando una riduzione della sezione transitabile

Il dissesto ha interessato il lato a valle della strada, determinando una riduzione della sezione transitabile. L’intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno e di opere di regimazione e drenaggio delle acque meteoriche, il ripristino della sovrastruttura stradale e delle corrette pendenze per il deflusso delle acque, la nuova pavimentazione, l’installazione delle barriere di sicurezza e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

“La sicurezza della viabilità rappresenta una priorità per garantire collegamenti efficienti e servizi adeguati alle comunità – dichiara il sindaco metropolitano Federico Basile –. Con la consegna di questi lavori interveniamo su un tratto della viabilità di San Fratello, migliorandone le condizioni di sicurezza e stabilità. La strada, nel suo complesso, è tuttavia interessata da ulteriori problematiche; questo intervento consentirà comunque di renderla parzialmente percorribile e di garantire condizioni di transito più sicure nel tratto interessato”.