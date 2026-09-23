Messina: al via i lavori sul Viadotto Tremestieri, modifiche alla viabilità | DETTAGLI

Autostrade Siciliane informa che, nell’ambito degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza del Viadotto Tremestieri (Tangenziale di Messina, Autostrada A/20 Messina-Palermo), saranno attuate temporanee modifiche alla viabilità. Lo svincolo di Tremestieri rimarrà regolarmente operativo, fatta eccezione per una singola rampa d’accesso.

Dettaglio delle limitazioni al traffico:

Chiusura rampa: È disposta l’interdizione al traffico veicolare della rampa in entrata situata nel rilevato che si dirama dalla rotatoria “Alfio Ragazzi”, per i veicoli diretti in entrambe le direzioni (Catania e Palermo).

Periodo: Dalle ore 07:00 del 23 settembre 2026 fino alle ore 14:00 del 30 ottobre 2026.

La chiusura temporanea si rende necessaria per predisporre la viabilità alternativa in vista della successiva chiusura del viadotto Tremestieri (prevista da cronoprogramma a inizio novembre), intervento che consentirà poi di riutilizzare la rampa in senso inverso. Autostrade Siciliane invita “gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica di cantiere installata in loco e ringrazia gli utenti per la collaborazione e si scusa per i disagi”.