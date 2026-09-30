Messina, al via i lavori per i pennelli a mare: 1,56 milioni di euro per difendere la costa dagli eventi estremi

Parte il nuovo intervento di difesa della costa di Messina con la consegna ufficiale dei lavori per il ripristino dei pennelli a mare, opere considerate strategiche per la protezione del litorale dopo i danni provocati dagli eventi meteo estremi degli ultimi anni. Il progetto, finanziato con 1.560.000 euro, riguarda in particolare la zona di Galati Marina e punta a ripristinare la funzionalità delle strutture che negli anni hanno rappresentato una barriera contro l’erosione e le mareggiate. Ad annunciare l’avvio dell’intervento è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dai pennelli durante le violente perturbazioni che hanno colpito il territorio, tra cui gli eventi meteo del febbraio 2023 e il ciclone Harry, quando le opere hanno contribuito a contenere gli effetti delle mareggiate sulla costa messinese.

Ripristino dei pennelli a mare a Galati Marina: un intervento contro l’erosione costiera

La consegna dei lavori rappresenta un nuovo tassello nella strategia del Comune di Messina per la tutela del litorale e la prevenzione dei rischi legati alla crescente intensità degli eventi atmosferici. I pennelli a mare, infatti, svolgono una funzione essenziale nel contrasto all’erosione costiera, regolando il movimento dei sedimenti e contribuendo alla stabilità delle spiagge. Le strutture avevano riportato danni significativi proprio a causa delle forti mareggiate che negli ultimi anni hanno interessato la costa siciliana. Il loro ripristino consentirà quindi di rafforzare nuovamente il sistema di protezione del tratto costiero interessato, in un contesto nel quale i fenomeni estremi rappresentano una delle principali criticità per i territori affacciati sul mare. Il sindaco Federico Basile ha evidenziato il valore dell’opera attraverso una dichiarazione nella quale ha spiegato il percorso che ha portato all’apertura del cantiere: “questa mattina abbiamo consegnato ufficialmente i lavori per il ripristino dei pennelli a mare: opere fondamentali che già in passato – durante i violenti eventi meteo del febbraio 2023 e il ciclone Harry – hanno fatto da scudo alla nostra costa, subendo purtroppo danni consistenti.”

Un finanziamento da 1,56 milioni per la sicurezza del territorio

Il progetto nasce grazie a un investimento pubblico di 1,56 milioni di euro, destinato a garantire una risposta concreta alle esigenze di un territorio particolarmente esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, infatti, le coste siciliane sono state interessate da episodi sempre più intensi, con mareggiate eccezionali, fenomeni di erosione e situazioni di criticità che hanno richiesto interventi strutturali di messa in sicurezza. Basile ha sottolineato proprio questo aspetto, collegando l’intervento alla necessità di una programmazione costante per affrontare le nuove sfide ambientali: “grazie a un finanziamento di 1.560.000 euro, diamo una risposta concreta a un territorio che richiede attenzioni costanti, soprattutto oggi che i cambiamenti climatici e gli eventi estremi mettono a dura prova l’equilibrio dei nostri litorali.” L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quindi quello di trasformare le risorse disponibili in opere effettivamente realizzate sul territorio, attraverso un percorso che tenga insieme prevenzione del dissesto, protezione delle coste e pianificazione degli interventi.

Basile: “da otto anni lavoriamo su queste priorità”

Nel suo intervento, il primo cittadino ha inoltre rivendicato il lavoro portato avanti negli ultimi anni sul fronte della programmazione delle opere pubbliche, evidenziando le difficoltà legate agli iter autorizzativi e al coordinamento istituzionale. Secondo Basile, il percorso che porta dalla disponibilità delle risorse all’apertura dei cantieri richiede tempi e capacità di confronto tra diversi livelli amministrativi, ma l’obiettivo dell’amministrazione è stato quello di arrivare alla realizzazione concreta degli interventi. “Da otto anni lavoriamo su queste priorità. Sappiamo bene che gli iter burocratici e il confronto con la Regione richiedono tempo, determinazione e capacità di interlocuzione. Ma non ci siamo mai fermati: il nostro obiettivo è sempre stato trasformare le risorse sulla carta in cantieri reali.” La consegna dei lavori per i pennelli a mare di Galati Marina viene quindi inserita in un quadro più ampio di interventi finalizzati alla sicurezza del territorio e alla protezione delle aree costiere più vulnerabili.

Non solo Galati Marina: avanti anche gli interventi a Santa Margherita

Il piano di tutela della costa messinese non riguarda soltanto Galati Marina. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato la prosecuzione delle attività previste anche per Santa Margherita, altra zona interessata dalle problematiche legate alla fragilità del sistema costiero. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare la questione con una visione complessiva, evitando interventi isolati e puntando invece a una strategia coordinata per tutto il territorio comunale. Il sindaco Basile ha spiegato: “questo lavoro sulla costa non riguarda solo Galati Marina. Stiamo andando avanti anche con gli interventi previsti per Santa Margherita, perché la tutela del nostro litorale richiede una visione complessiva e un impegno costante su tutto il territorio.” La protezione delle coste diventa così uno degli elementi centrali della pianificazione urbana e ambientale di Messina, una città che per la sua conformazione geografica deve confrontarsi quotidianamente con le dinamiche del mare e con gli effetti dei fenomeni meteorologici più intensi.

Messina, nuovi cantieri per la protezione della costa

La consegna del cantiere rappresenta per Palazzo Zanca un passaggio dalla fase di progettazione a quella operativa, con l’obiettivo di restituire piena efficienza alle opere di difesa già presenti lungo il litorale. Un intervento che punta non soltanto alla salvaguardia delle spiagge, ma anche alla tutela delle infrastrutture e delle comunità che vivono nelle aree costiere. A chiudere il suo intervento, Basile ha ribadito il significato dell’avvio dei lavori: “la consegna di oggi è un altro progetto che passa dalla programmazione alla realizzazione. Un altro passo concreto per proteggere la nostra costa e i nostri territori.” Con il ripristino dei pennelli a mare, Messina rafforza dunque il proprio sistema di difesa costiera, in un momento storico nel quale la gestione del rischio ambientale e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano una delle principali sfide per le amministrazioni locali.