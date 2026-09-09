Messina, al via i lavori al Palarussello di Gravitelli: investimento da 1,54 milioni per riqualificare il palazzetto dello sport

Nuovo passo avanti per il piano di riqualificazione degli impianti sportivi di Messina. Sono stati consegnati i lavori per il Palarussello di Gravitelli, una delle strutture più importanti per lo sport cittadino, destinata a un intervento di ammodernamento con un investimento complessivo di 1,54 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato il valore strategico dell’opera non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per il ruolo sociale che gli impianti sportivi svolgono all’interno della comunità. Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di circa 9 mesi, al termine dei quali il palazzetto sarà oggetto di una profonda riqualificazione con interventi mirati soprattutto all’efficientamento della struttura e al miglioramento della copertura.

Palarussello di Gravitelli, parte il cantiere per il rilancio della struttura

La consegna dei lavori segna l’avvio di un intervento atteso per il Palarussello, impianto che rappresenta da anni un punto di riferimento per numerose attività sportive e per la vita associativa della città. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di restituire alla struttura una piena funzionalità, adeguandola alle esigenze moderne e rendendola maggiormente fruibile per atleti, società sportive e cittadini. Il progetto rientra nel più ampio programma di recupero e valorizzazione degli impianti sportivi comunali, con l’intenzione di intervenire progressivamente sulle strutture presenti sul territorio messinese.

Basile: “un intervento che ci permette di riqualificare una struttura centrale per lo sport cittadino”

Il sindaco Federico Basile ha evidenziato il significato dell’intervento, collegandolo alla strategia dell’Amministrazione per il potenziamento delle infrastrutture sportive.“Oggi consegniamo i lavori per il Palarussello di Gravitelli, un intervento che dovrà essere portato a termine in circa 9 mesi e che ci permette di riqualificare una struttura centrale per lo sport cittadino.” L’intervento prevede un investimento importante destinato a migliorare le condizioni dell’impianto e ad aumentarne efficienza e sicurezza. “Grazie all’investimento di 1,54 milioni potremo efficientare la struttura e realizzare importanti lavori sulla copertura del palazzetto.” Un’opera che punta quindi non solo al recupero estetico dell’edificio, ma soprattutto al miglioramento delle caratteristiche funzionali e prestazionali della struttura.

Sport e aggregazione: il ruolo del Palarussello nella comunità messinese

Nel messaggio del primo cittadino emerge anche la dimensione sociale dello sport, considerato uno strumento fondamentale per creare relazioni, inclusione e opportunità soprattutto per le nuove generazioni. “Il Palarussello è una struttura rilevante per il ruolo che svolge nella vita della comunità. Tutti gli impianti sportivi, che stiamo ammodernando uno a uno, sono luoghi fondamentali di aggregazione, socialità e crescita, sia nelle periferie sia nelle zone centrali della città”, evidenzia Basile.

Il piano dell’Amministrazione per gli impianti sportivi di Messina

La riqualificazione del Palarussello di Gravitelli si inserisce in un programma più ampio che riguarda diversi impianti sportivi della città. L’obiettivo dichiarato è quello di ammodernare progressivamente le strutture esistenti, rendendole più efficienti e adeguate alle necessità delle società sportive e degli utenti. “Per questo, come Amministrazione, abbiamo scelto di investire nelle strutture sportive e nella creazione di luoghi capaci di offrire opportunità e costruire il futuro delle nuove generazioni”, sottolinea Basile.

Un patrimonio da valorizzare: “funzionale, sicuro, sostenibile e al servizio dei cittadini”

Nel suo intervento, il sindaco Basile ha infine ribadito la volontà di continuare sulla strada della valorizzazione del patrimonio sportivo comunale. Il Palarussello, insieme agli altri impianti della città, viene indicato come una risorsa da preservare e migliorare per garantire servizi sempre più moderni alla comunità. “Il Palarussello, insieme agli altri impianti sportivi della città, rappresenta un patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare, rendendolo sempre più funzionale, sicuro, sostenibile e al servizio dei cittadini”, conclude Basile.