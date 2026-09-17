Messina, accordo contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani: la Questura firma un protocollo con l’associazione Penelope

È stato sottoscritto ieri pomeriggio negli uffici di via Placida un protocollo operativo tra la Questura di Messina, rappresentata dal Questore Salvatore La Rosa, e l’associazione Penelope Coordinamento Solidarietà Sociale Ets, rappresentata dal Presidente Giuseppe Bucalo, volto al contrasto della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo e della prostituzione. Una realtà sommersa che interessa i migranti presenti nella provincia di Messina e che fa leva sull’estrema vulnerabilità e ricattabilità degli stessi, spesso legata alla condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Il protocollo promosso dall’associazione Penelope nell’ambito del progetto “Nuvole”, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a definire procedure certe per permettere ai migranti vittime di tali gravi reati contro la persona di accedere ai percorsi di tutela e assistenza previsti dalla legislazione vigente in maniera rapida e concreta.

Le normative vigenti, in particolare il Piano d’Azione Nazionale contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, l’articolo 18 nel Testo Unico Immigrazione e il recente Decreto Legislativo n. 115/2026, prevedono interventi mirati e coordinati fra tutte le istituzioni per far sì che, ai migranti che denunciano o siano vittime di situazioni di sfruttamento, siano garantiti un permesso di soggiorno e interventi di accoglienza, presa in carico e inclusione sociale.

L’associazione Penelope si impegna a segnalare alla Questura le situazioni di grave sfruttamento

Attraverso il protocollo l’associazione Penelope si impegna a segnalare alla Questura le situazioni di grave sfruttamento di cui viene a conoscenza provvedendo alla messa in sicurezza delle vittime e accompagnando le stesse nel processo di regolarizzazione e di inclusione sociale. Da parte sua la Questura si impegna a segnalare all’associazione, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, le vittime che necessitino di interventi di protezione e a rilasciare tempestivamente, ove ne ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno, permettendo alle stesse di accedere alle tutele previste dalla normativa vigente.