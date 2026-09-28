Messina, abbandona due sacchi di rifiuti in strada: sorpreso e denunciato dalla Polizia Municipale

Nuovo intervento contro l’abbandono dei rifiuti a Messina. Un residente è stato sorpreso in flagranza mentre lasciava due sacchi di immondizia sulla strada ed è stato denunciato all’Autorità giudiziaria dalla Squadra Ambientale della Polizia Municipale. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in viale Aranci, all’incrocio con viale Giostra, dove gli agenti impegnati in un’attività di controllo mirata hanno individuato il responsabile mentre, utilizzando la propria auto, abbandonava i rifiuti sulla pubblica via. La notizia è stata comunicata da MessinaServizi Bene Comune, che attraverso i propri canali social ha spiegato i dettagli dell’operazione e ribadito la linea di contrasto adottata dall’amministrazione contro gli episodi di degrado ambientale.

Abbandono di rifiuti a Messina: il controllo della Squadra Ambientale

Secondo quanto comunicato da MessinaServizi Bene Comune, gli agenti della Polizia Municipale erano impegnati in un appostamento mirato quando hanno assistito direttamente all’abbandono dei sacchi. “Colto sul fatto mentre abbandonava rifiuti in strada: è quanto accaduto ieri sera in viale Aranci, all’angolo con viale Giostra, dove la Squadra Ambientale della Polizia Municipale ha sorpreso in flagranza un residente che, a bordo della sua auto, ha abbandonato sulla pubblica via due sacchi di rifiuti”, si legge nella nota diffusa dall’azienda. Gli operatori hanno quindi fermato l’uomo, proceduto alla sua identificazione e trasmesso gli atti per la denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti.

La strategia del Comune contro gli incivili: fototrappole e controlli sul territorio

L’intervento rientra in un piano più ampio di contrasto agli abbandoni indiscriminati di rifiuti che coinvolge la Polizia Municipale e gli operatori di MessinaServizi Bene Comune. L’attività della Squadra Ambientale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, con il lavoro operativo dell’ispettore Cosimo Petitto, punta a individuare non soltanto i cumuli di rifiuti abbandonati, ma soprattutto i responsabili degli episodi di degrado. “L’operazione della Squadra Ambientale, coordinata dal Comandante Giovanni Giardina, con il lavoro operativo dell’Ispettore Cosimo Petitto, rientra nella strategia portata avanti dall’Amministrazione comunale per contrastare gli abbandoni e individuare i responsabili, attraverso fototrappole, verifiche sul territorio e appostamenti mirati”, sottolinea MessinaServizi.

Bonifiche e costi per la collettività: il problema degli abbandoni

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a rappresentare una delle principali criticità nella gestione del decoro urbano. MessinaServizi evidenzia come gli interventi di bonifica siano spesso vanificati dai nuovi episodi di abbandono, che obbligano gli operatori a intervenire nuovamente con mezzi, personale e risorse economiche. “Le bonifiche, da sole, rischiano di essere vanificate da chi continua ad abbandonare rifiuti. Ogni nuovo accumulo impegna nuovamente i nostri operatori, mezzi e risorse e comporta ulteriori costi per la collettività”, viene spiegato nella nota. La strategia adottata si sviluppa quindi su due fronti paralleli: da una parte la rimozione dei rifiuti presenti sul territorio, dall’altra l’attività investigativa finalizzata a individuare chi viola le regole. “Per questo il lavoro sul territorio procede su entrambi i fronti: noi interveniamo per rimuovere i rifiuti abbandonati, la Polizia Municipale per risalire agli autori e accertarne le responsabilità”, aggiunge MessinaServizi.

Abbandono rifiuti, cosa rischia chi viene sorpreso: multe e sospensione della patente

L’abbandono dei rifiuti costituisce un reato e comporta conseguenze anche rilevanti per chi viene identificato come responsabile. MessinaServizi ricorda che, per l’abbandono di rifiuti non pericolosi, la normativa prevede un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro. Inoltre, quando il comportamento illecito viene compiuto utilizzando un veicolo a motore, al conducente può essere applicata anche la sospensione della patente da 4 a 6 mesi. Una misura che punta a colpire soprattutto il fenomeno degli abbandoni effettuati da automobilisti che utilizzano le proprie vetture per scaricare sacchi e materiali in aree periferiche o lungo le strade cittadine.

Controlli ambientali a Messina: l’attività prosegue in tutta la città

Dopo l’intervento di viale Aranci, i controlli della Squadra Ambientale della Polizia Municipale continueranno in diverse zone di Messina attraverso strumenti differenti, dalle verifiche sul territorio alle attività di osservazione e monitoraggio. “I controlli proseguono in tutta Messina, con strumenti e modalità diverse. Il lavoro continua”, conclude MessinaServizi Bene Comune. L’obiettivo dichiarato è contrastare il fenomeno degli abbandoni abusivi e tutelare il decoro della città, individuando i responsabili e riducendo i costi aggiuntivi che ricadono sull’intera comunità.