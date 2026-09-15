Messina, a Camaro nasce “La piazza di tutti”: il nuovo spazio pubblico realizzato con la Democrazia partecipata

Una nuova piazza per Camaro, a Messina, pensata come luogo di incontro, socialità e condivisione, prende forma attraverso gli strumenti della Democrazia partecipata. Si terrà giovedì 17 settembre, alle ore 12.00, a Camaro, l’inaugurazione di “La piazza di tutti”, il nuovo spazio pubblico realizzato nell’ambito del progetto di Democrazia partecipata 2025. All’iniziativa interverranno il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Minutoli e l’assessore all’Arredo urbano e agli Spazi pubblici Liana Cannata. Sono stati inoltre invitati i Consiglieri comunali, il presidente e i componenti del Consiglio della Terza Circoscrizione, i rappresentanti di Messinaservizi Bene Comune, la dirigente scolastica Luisa Lo Manto dell’Istituto comprensivo “La Pira-Gentiluomo” con il corpo docenti e le alunne e gli alunni, che hanno realizzato la cartellonistica sulle buone pratiche per custodire questo nuovo bene comune.

“La piazza di tutti” nasce da un percorso nel quale i cittadini hanno avuto un ruolo attivo nell’individuazione delle esigenze e delle priorità della propria comunità. L’ideatore dello spazio pubblico aperto è una giovane messinese, Federica Messina; l’iter seguito dal RUP ing. Gabriel Miceli, insieme a un gruppo di lavoro individuato all’interno del Dipartimento Servizi Ambientali con il coinvolgimento della III Municipalità, ha consentito la realizzazione del progetto. Un esempio concreto di come la Democrazia partecipata possa trasformare le idee dei cittadini in una piazza vera, di tutti e per tutti.