Mesoraca, aperta la seconda settimana di Messurga Opera Prima | PROGRAMMA

Una ripresa sempre all’insegna dei linguaggi che raccontano per incontrarsi, conoscere ed approfondire, al Messurga si torna con un pubblico delle grandi occasioni che ha accolto lo sguardo delle donne; dopo la già eccezionale partecipazione della scorsa settimana che, dopo quattro giorni di approfondimenti artistico culturali, ha consegnato a Nicolás Rapetti, con “Né oblio né perdono. Argentina 1976–2026” (edito da Laterza) il Messurga sezione saggistica.

Partenza in Sala Capitolare, sempre al Santuario del SS. Ecce Homo di Mesoraca, con l’incontro con l’autore Christian Palmieri che ha dialogato con l’Assessore alla Cultura Eloisa Tesoriere.

Christian Palmieri, storico e giornalista pubblicista, ha introdotto la pubblicazione “Quando eravamo operai” e la contestuale mostra fotografica che ha traccia le trasformazioni di una periferia meridionale attraverso documenti d’archivio ed immagini della Crotone tra il 1924 ed il 1993. “Tante le motivazioni che non consentono di considerare il lavoro comunità, non si può solo addebitare solo all’indubbia cecità di una classe politica, il declino del vero core business della classe operaia, il valore aggiunto di comunità, e l’attuale svilimento del lavoro”.

In tantissimi poi sul sagrato per gli appuntamenti della sera che tra reading e musica a cura di Floriana Mungari, ha anche visto la sfilata di acconciature “Eredità d’autore: l’arte dei capelli al femminile tra le culture” a cura del Maestro Giuseppe Pasquale con la collaborazione dell’Atelier A.C. di Aurora Carnovale e di Rosa Rotella make up artist. Poi i talk moderati da Luisa Fontana, prima con Manuela Arminio, promotrice della straordinaria avventura della libreria “Libri liberi”, Elisabetta Brittelli, imprenditrice del territorio, Maria Antonietta Sacco, direttore amministrativo del Gal Dei Due Mari, già vicepresidente nazionale e coordinatrice regionale Calabria presso Avviso Pubblico, Eloisa Tesoriere e Giovanna Provveduto amministratrici del comune di Mesoraca.

Importantissima e con il consueto assoluto rilievo è stata la partecipazione straordinaria di Sandra Savaglio, astrofisica italiana e calabrese di fama internazionale, conosciuta per i suoi studi sulla formazione e l’evoluzione delle galassie. La docente, ricercatrice e classe dirigente del nostro mezzogiorno si è detta molto ispirata dal clima, dal talk delle colleghe che l’hanno preceduta, dai linguaggi diversi proposti e dalla straordinaria attenzione del Messirga Opera Prima che con la Direzione Artistica del professor Francesco Grano, si è riusciti a “contemplare” all’interno del Santuario, grazie anche all’Opera dei Frati francescani, letteratura, mistica ed arti: “Qui a Mesoraca trovo le motivazioni che mi hanno spinta a tornare in Calabria, è straordinario come le sempre relegate “potenzialità” della nostra terra, qui possano incontrare attenzioni, cura, studio, silenzi che possono far credere ad una reale rinascita che, così come per il mondo universitario e della ricerca, può compiersi solo grazie alla collaborazione attiva di tanti fattori, istituzionali ed associativi”.

Oggi appuntamento nel pomeriggio con il chirurgo ospedaliero e scrittore, Massimo Felice Nisticò (Premio Cesare Pavese), che dialogherà con Lucia Bellassai e Francescantonio Spadola.

Alla sera l’appuntamento è con Tommaso Greco, saggista e professore ordinario di filosofia del diritto all’Università di Pisa, dove dirige anche il Centro Interdipartimentale di Bioetica che, assieme ad Elisa Chiriano, presenterà il suo ultimo libro “Critica della ragione bellica” (Laterza).

Programma della seconda settimana del Premio Letterario Nazionale

“Mesoraca in Festival – Messurga Opera Prima”

11 settembre 2026

Ore 18.30 – Santuario del SS. Ecce Homo – Mesoraca

Incontro con l’autore Massimo Felice Nisticò dialoga con Lucia Bellassai e Francescantonio Spadola

Nel bagliore sospeso della Baia de Ramla, Matteo Massifeni accetta un lavoro stagionale in un resort che promette il sogno perfetto. Ma dietro l’apparenza del paradiso si nasconde un labirinto di inganni, percezioni e verità da scoprire. Tra ironia e disincanto, “All Inclusive” (edizioni Rubettino) racconta una discesa dentro la realtà e dentro se stessi, fino a una consapevolezza fondamentale: la libertà comincia dalla conoscenza di sé.

Chirurgo ospedaliero e scrittore, Massimo Felice Nisticò ha pubblicato “Un’altra stagione” (Premio Cesare Pavese), “Carne” (finalista Premio Carver), “Sono finite le stelle cadenti” e “Nameless”.

Dialogheranno con l’autore: Lucia Bellassai, giornalista pubblicista e autrice, che vanta una lunga esperienza nel panorama culturale calabrese. Ha diretto la rivista Kairos, è stata per quasi vent’anni direttrice artistica di Castelfiaba; e Francescantonio Spadola: autore di testi dal profondo respiro, è docente di Filosofia e Storia, impegnato in ambito diocesano nelle attività legate a cultura, turismo, tempo libero e sport.

Ore 21.00 – Santuario del SS. Ecce Homo – Mesoraca

Incontro con l’autore Tommaso Greco dialoga con Elisa Chiriano

Tommaso Greco, saggista e professore ordinario di filosofia del diritto all’Università di Pisa, dove dirige anche il Centro Interdipartimentale di Bioetica, presenterà il suo ultimo libro “Critica della ragione bellica” (Laterza). Un’opera di grande attualità che invita a riflettere sul linguaggio e sulla cultura della guerra, mettendo in discussione l’idea che il conflitto armato possa rappresentare una risposta inevitabile alle crisi del nostro tempo. Attraverso un rigoroso percorso filosofico e giuridico, Greco propone una riflessione sul valore del dialogo, del diritto e della pace come strumenti indispensabili per costruire società più giuste e democratiche. Un incontro che offrirà al pubblico l’opportunità di confrontarsi con uno dei più importanti intellettuali italiani su temi che toccano da vicino il nostro presente e il nostro futuro.

Dialogherà con l’autore Elisa Chiriano Book blogger, autrice e conduttrice radiofonica di “Fuori di Testo”, ha moderato e condotto incontri in prestigiosi dando voce ad autori, scrittori e protagonisti della cultura. Ad impreziosire la serata un contributo musicale di Floriana Mungari

Programma del Premio Letterario Nazionale

“Mesoraca in Festival – Messurga Opera Prima”

12 settembre 2026

Ore 18.30 – Santuario del SS. Ecce Homo – Mesoraca

Talk – Marco Angilletti dialoga con Elisa Chiriano e Procolo Guida

Dopo aver già impreziosito il nostro Festival con il dialogo insieme a Marisa Manzini e con il Talk Faro Calabria, siamo felici di accogliere nuovamente Marco Angilletti, amico del Mesoraca in Festival e protagonista di un nuovo, importante appuntamento. Dopo una lunga esperienza nel mondo del sociale, del non profit e dei diritti umani, oggi Marco Angilletti lavora nella pubblica amministrazione. Tornato in Calabria per riscoprire e valorizzare il legame con le proprie radici, continua a dedicarsi con passione all’impegno culturale e sociale, dando voce a storie spesso invisibili e realtà poco raccontate.

Autore dello storico settimanale “Confidenze”, ha pubblicato il libro-inchiesta “Morbi et Orbi” (Falco Editore), finalista al Premio Nabokov 2013, e la raccolta epistolare-storiografica “Al di là dei fuochi” (Ursini Edizioni), vincitrice del Premio Città di Tiriolo. I suoi racconti hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti letterari in tutta Italia, confermandolo come una delle voci più sensibili e attente del panorama culturale contemporaneo. In questa occasione ialogherà con Elisa Chiriano e Procolo Guida

Ore 21.00 – Santuario del SS. Ecce Homo – Mesoraca

Incontro con l’autore – Nicola Pesce dialoga con Elisa Chiriano

Siamo orgogliosi di poter ospitare Nicola Pesce, tra gli scrittori italiani più amati e letti degli ultimi anni, protagonista di una serata esclusiva, un evento che assume un valore straordinario: nel 2026 Nicola Pesce ha scelto soltanto tre appuntamenti pubblici di questo tipo. Dopo Milano e Roma (!), l’unica tappa sarà Mesoraca. Una scelta che rende il nostro Premio un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e testimonia la crescente autorevolezza di una manifestazione che porta la letteratura di qualità al centro della vita culturale del territorio. Autore di grande sensibilità narrativa, Nicola Pesce ha conquistato migliaia di lettori grazie a uno stile capace di unire profondità emotiva, delicatezza e autenticità. I suoi romanzi hanno ottenuto un grande successo di pubblico, diventando veri e propri casi editoriali e confermandolo come una delle voci più apprezzate della narrativa contemporanea italiana.

Durante la serata presenterà, oltre al suo straordinario percorso di scrittura, il suo ultimo romanzo, “Camminando tra i fiori scalzi” (Mondadori), in un dialogo con la nostra cara amica Elisa Chiriano, offrendo al pubblico un’occasione rara per conoscere da vicino il percorso umano e letterario di uno degli autori più significativi della scena editoriale italiana.

Ad impreziosire la serata, il Maestro Domenico Scordamaglia, compositore, pianista, direttore d’orchestra, didatta e sound engineer, è una delle personalità più interessanti della nuova scena musicale italiana. Le sue composizioni e i suoi arrangiamenti hanno oltrepassato i confini nazionali, raggiungendo numerosi Paesi nel mondo, tra cui Francia, Germania, Brasile, Argentina, Cina, Giappone e Regno Unito. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti realtà artistiche e professionisti di rilievo nazionale e internazionale, ha composto musiche per produzioni cinematografiche e televisive ed è riconosciuto come compositore della Calabria Film Commission. Nel 2024 ha inoltre ricevuto il prestigioso premio “La Città del Sole”, riconoscimento assegnato a personalità distintesi per il proprio contributo alla crescita culturale e sociale della Calabria.

13 settembre 2026

Ore 18.30 – Santuario del SS. Ecce Homo – Mesoraca

Incontro con gli autori – PubliGrafic presenta Tommaso Corda, Federico Ferraro, Bruno Tassone ed Emilio De Masi

Un vero e proprio salotto Letterario della Casa Editrice PubliGrafic di Cotronei, a cura di Gianni De Simone. Un incontro pensato per chi ama i libri, le storie e soprattutto il confronto con quattro autori e quattro percorsi, quattro sguardi diversi sul mondo: Tommaso Corda, Federico Ferraro, Bruno Tassone ed Emilio De Masi in un dialogo dedicato ai loro testi, alle idee che li hanno ispirati e alle storie che hanno scelto di raccontare. Un viaggio attraverso esperienze, memoria, attualità e riflessioni, con la possibilità di conoscere più da vicino gli autori e il mondo che si cela dietro le loro opere.

A guidare il confronto sarà Gianni De Simone, in un salotto letterario pensato non come una semplice presentazione di libri, ma come un momento di incontro, dialogo e partecipazione, dove le parole diventano occasione per ascoltare, riflettere e condividere.

Ore 21.00 – Santuario del SS. Ecce Homo – Mesoraca

Incontro con i finalisti – Angela Bubba e Procolo Guida dialogano con i finalisti

Mesoraca è lieta di riabbracciare una figura particolarmente vicina al mondo della letteratura e della cultura: Angela Bubba, membro della Giuria Nazionale del Premio “Messurga”. La scrittrice e studiosa di letteratura, assieme a Procolo Guida, chiuderanno gli incontri del Messurga, dialogando con i finalisti della sezione narrativa del Premio.

Angela Bubba è una voce attenta e sensibile del panorama culturale contemporaneo, da sempre impegnata nella valorizzazione della parola, della narrativa e del confronto tra culture. All’interno di Mesoraca in Festival, Angela Bubba cura inoltre “Diaspéiro – Festival migrante”, una sezione dedicata ai temi della migrazione, dell’incontro e del dialogo, del ritorno. Un percorso che trova nella letteratura uno spazio privilegiato per raccontare identità, partenze, radici, appartenenze e nuovi approdi. Un incontro dedicato ai libri, alla scrittura e alle storie, ma anche alla possibilità che la letteratura offre di conoscere l’altro e comprendere il nostro tempo.

Al termine dell’approfondimento sarà proclamato il vincitore della sezione narrativa. Ad allietare la serata la Maestra Daniela Centorrino, cantante professionista. Saranno realizzate contestualmente alcune estemporanee d’arte pittorica, che tenderanno a valorizzare particolari salienti del patrimonio mesorachese.