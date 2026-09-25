Mercato Vascone a Messina, pulizia dei tombini durante l’attività: protesta dei consiglieri Gioveni e Vaccarino

Polemica a Messina sulla programmazione degli interventi di pulizia di tombini e caditoie in prossimità del mercato Vascone. I consiglieri comunali Libero Gioveni e Benedetto Vaccarino hanno espresso perplessità sulla decisione di Amam di effettuare i lavori nella giornata di lunedì 28 settembre, dalle ore 8 alle 17, proprio nella fascia oraria in cui l’area del mercato è maggiormente frequentata da cittadini e operatori. Al centro della contestazione non c’è la necessità dell’intervento di manutenzione, considerato fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque e prevenire criticità, ma la scelta del momento in cui eseguirlo. Secondo i due consiglieri, infatti, la contemporaneità tra lavori e attività del mercato rischia di creare disagi per residenti, clienti e commercianti.

Mercato Vascone, il nodo del divieto di sosta durante i lavori

L’intervento programmato da Amam in via Catania, nell’area vicina al mercato Vascone, comporterà l’istituzione di un divieto di sosta necessario per consentire agli operatori di effettuare le attività di pulizia e manutenzione delle infrastrutture. Una misura che, secondo Gioveni e Vaccarino, potrebbe incidere pesantemente sulla fruibilità della zona proprio nel giorno dedicato al mercato. “Nessuno mette in discussione la necessità di effettuare interventi di pulizia e manutenzione di tombini e caditoie, ma appare francamente poco opportuno programmarli proprio nelle ore di svolgimento del mercato Vascone”, evidenziano. I consiglieri evidenziano come la presenza contemporanea di mezzi e attività di manutenzione possa rendere più complesso l’accesso all’area commerciale, penalizzando soprattutto quei cittadini che abitualmente raggiungono il mercato per gli acquisti.

“Rischio disagi per cittadini e operatori del mercato”

Secondo la posizione espressa dai due rappresentanti del Consiglio comunale, la questione principale riguarda quindi l’impatto dell’intervento sulla quotidiana attività del mercato Vascone, uno dei punti di riferimento per molti messinesi. “La concomitanza tra i lavori e lo svolgimento del mercato – sottolineano i consiglieri – rischia di creare notevoli disagi alla cittadinanza. Il divieto di sosta necessario per consentire l’esecuzione dell’intervento, infatti, priverà di fatto molti cittadini della possibilità di parcheggiare nelle immediate vicinanze del mercato, proprio in una giornata e in una fascia oraria caratterizzate da una significativa presenza di utenti”.

Una situazione che, secondo Gioveni e Vaccarino, potrebbe avere conseguenze anche sul fronte economico per gli ambulanti e gli operatori commerciali presenti nell’area. “Ma le conseguenze – proseguono Gioveni e Vaccarino – ricadranno inevitabilmente anche sugli stessi operatori del mercato. La difficoltà di raggiungere e frequentare l’area del Vascone potrebbe infatti tradursi in una minore affluenza di cittadini e, di riflesso, in un danno per i mercatali che svolgono quotidianamente la propria attività”.

La richiesta al Comune: “riprogrammare gli interventi in altri orari”

Per i consiglieri comunali, dunque, il problema non è legato all’opportunità di svolgere la manutenzione, ma esclusivamente alla modalità organizzativa scelta. La richiesta rivolta all’amministrazione comunale è quella di valutare un diverso calendario temporale per consentire comunque l’esecuzione dei lavori senza interferire con il regolare svolgimento del mercato. “Riteniamo che una manutenzione programmata debba necessariamente tenere conto del contesto in cui viene effettuata. Per questo – affermano – contestiamo la scelta di concentrare i lavori proprio nella fascia oraria di maggiore attività del mercato e chiediamo al sindaco di intervenire affinché l’intervento venga riprogrammato, possibilmente nelle ore pomeridiane, una volta conclusa l’attività mercatale, oppure nella tarda serata”.

Pulizia caditoie a Messina, la richiesta di una soluzione condivisa

La vicenda riporta al centro il tema della gestione degli interventi di manutenzione urbana e della necessità di programmare i lavori tenendo conto delle caratteristiche dei diversi quartieri. Gli interventi su tombini e caditoie rappresentano un’attività importante per la prevenzione di problemi legati al deflusso delle acque meteoriche, soprattutto in vista delle stagioni caratterizzate da maggiori precipitazioni. Tuttavia, secondo Gioveni e Vaccarino, una pianificazione più attenta degli orari potrebbe consentire di raggiungere lo stesso obiettivo senza creare difficoltà a cittadini e operatori. “Con una diversa organizzazione dell’orario – concludono Gioveni e Vaccarino – sarebbe possibile garantire comunque la necessaria pulizia e manutenzione delle caditoie, evitando al contempo di penalizzare cittadini, commercianti e operatori del mercato. Chiediamo pertanto all’Amministrazione di valutare con urgenza una soluzione alternativa, nell’interesse di tutti”.