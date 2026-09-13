Memorial Milione, la Dierre si arrende solo nel finale contro Milazzo

Un debutto con il fiato sospeso e una prestazione che fa ben sperare per il futuro nel campionato di C Unica. È iniziata con una sfida ben giocata l’avventura della Dierre targata Dario Lo Storto al Memorial Milione di Milazzo. Il nuovo corso della compagine reggina si è misurato contro un avversario di spessore, lo Svincolati Milazzo, squadra militante nel campionato di Serie B Interregionale e padrona di casa, guidata da coach Flavio Priulla. Nonostante il divario di categoria, la Dierre ha venduto cara la pelle, disputando una gara tutt’altro che soft e rimanendo in partita praticamente per tutti i 40 minuti pagando probabilmente i soli sei punti realizzati nel secondo quarto. Il punteggio è rimasto in equilibrio fino alle battute finali, a dimostrazione della solidità del gruppo e della bontà delle indicazioni arrivate dallo staff tecnico reggino.

La squadra ha saputo interpretare la partita con maturità, rispondendo colpo su colpo alle accelerazioni dei padroni di casa

La prestazione della Dierre è stata caratterizzata da ottima gestione delle letture, da un buon controllo dei possessi e da una efficace difesa sui cambi di marcatura. La squadra ha saputo interpretare la partita con maturità, rispondendo colpo su colpo alle accelerazioni dei padroni di casa. Alla fine, però, lo Svincolati ha avuto la meglio, conquistando l’accesso alla finale del torneo con Paoli in evidenza. Tra le fila reggine, il migliore dei suoi è stato Misolic, autore di una prova di sostanza e punto di riferimento costante.Buone note anche per Marcone, Miljianic e Batalsky, che hanno contribuito a mantenere alta la competitività della squadra. Domani la finale per il 3° e 4° posto contro Barcellona sconfitta 56 a 80 dal Messina.