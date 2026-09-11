Memorial Enzo Benedetto, Reggio Bic in campo tra sport, memoria e condivisione

È stato bellissimo vederli tutti insieme, senza confini tra una disciplina e l’altra: il pallavolista che gioca a calcio, il calciatore sotto rete, il cestista della Serie A di basket in carrozzina pronto a trasformarsi in portiere per provare a evitare un gol del libero della pallavolo. Il PalaAttinà di Lazzaro ha ospitato una serata indimenticabile, capace di mettere insieme sport, memoria, divertimento e condivisione. Un appuntamento speciale dedicato a Enzo Benedetto, a cinquant’anni dalla sua prematura scomparsa, nel quale il ricordo ha lasciato spazio anche a un messaggio di speranza, amicizia e unità.

Per una sera le diverse discipline sportive hanno messo da parte la competizione per ritrovarsi insieme, giocare, sorridere e rendere omaggio a una persona che continua a vivere nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

All’evento ha preso parte anche il sindaco di Motta San Giovanni, Verduci, che ha voluto testimoniare con la sua presenza la vicinanza dell’amministrazione e della comunità a un appuntamento dal forte valore umano.

La Reggio Bic in campo

Nutrita la rappresentanza della Reggio BIC, guidata dal presidente Ilaria D’Anna, dal coach Antonio Cugliandro e dal delegato FIPIC Calabria Amelia Cugliandro. In campo anche gli atleti Alessio Billi e Shai Barbibay, uno dei colpi più importanti del mercato estivo del club, oltre a diversi dirigenti della società.

Non si è tirato indietro nemmeno il presidente Ilaria D’Anna, che ha voluto partecipare attivamente alla serata realizzando un calcio di rigore, tra divertimento, applausi e qualche sorriso. Una presenza significativa per la Reggio BIC, ancora una volta vicina al territorio e a iniziative capaci di mettere lo sport al servizio della memoria e della comunità.

Un grande abbraccio sportivo

La Reggio BIC ha condiviso il campo con Viola, Reggina e Domotek, dando vita a un grande momento di festa e partecipazione. Quattro realtà sportive, discipline differenti e tanti protagonisti riuniti sotto un unico filo conduttore: il desiderio di ricordare Enzo Benedetto e trasformare una ricorrenza dolorosa in una serata di vita, sport e condivisione.

La Reggio BIC abbraccia e ringrazia la Cadi Antincendi Futura, organizzatrice dell’evento insieme alla famiglia Benedetto, per aver costruito un appuntamento capace di coinvolgere atleti, società e comunità.

Perché ci sono serate che vanno oltre il risultato e il tabellone. Serate nelle quali lo sport diventa soprattutto memoria, amicizia e capacità di stare insieme. E il Memorial Enzo Benedetto è stato proprio questo: un grande abbraccio collettivo, nel quale il ricordo ha incontrato il sorriso e il passato ha trovato la forza di guardare ancora una volta al futuro.