“Memorial Enzo Benedetto – Lo Sport che Unisce”: al PalaAttinà l’evento con Futura, Reggina, Domotek, Viola e Reggio Bic

A cinquant’anni dalla sua tragica e prematura scomparsa, avvenuta a soli 17 anni a causa di un incidente, la figura di Enzo Benedetto torna a vivere attraverso i valori più puri del mondo sportivo. Enzo, originario di Lazzaro ma vissuto a Patti per motivi di lavoro del padre, era un giovane appassionato di pallacanestro e atleta promettente della squadra locale in Sicilia. Nel cinquantesimo anniversario dalla sua morte, la famiglia ha voluto trasformare il ricordo in un grande messaggio di speranza, promuovendo un’iniziativa unica sul territorio in collaborazione con la Cadi Antincendi Futura, massima realtà del Futsal nell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria, militante in A2 Elite, e con il patrocinio del Comune di Motta San Giovanni.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 settembre 2026 alle ore 19:00 presso il PalaAttinà di Lazzaro (RC). L’evento vedrà protagonisti atleti di primissimo piano del panorama sportivo reggino,calabrese e nazionale, uniti in un format multisport e inclusivo a esibizione non agonistica: scenderanno in campo la Reggio Calabria Basket in carrozzina, team militante in A, la Domotek Volley di Serie A2 del Volley, la Pallacanestro Viola, pronta per la B Nazionale e la gloriosa Reggina Calcio.

La serata prenderà il via alle 18:30 con l’accoglienza delle squadre. A seguire, le quattro società si confronteranno sul parquet alternandosi in tre blocchi dedicati ad altrettante discipline sportive. Previste premiazioni speciali nel ricordo di Enzo Benedetto, e Contest di tiro libero e calci di rigore.

Durante la kermesse, verrà inoltre premiato il benemerito Pippo Sidoti, coach della Basket School Messina, caro amico d’infanzia e di basket di Enzo Benedetto. L’iniziativa, che sarà ripresa dalle telecamere di RTV (Canale 77), tv ufficiale dell’evento, rappresenta un’occasione speciale per celebrare l’integrazione e l’abbattimento delle barriere. La cittadinanza e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare.