Melito Porto Salvo, “siamo della Guardia di Finanza”: scatta l’allarme truffa ai danni dei cittadini

“Questa mattina è giunta una segnalazione al centralino del nostro Comando di Polizia Locale da parte di una cittadina; la signora ha riferito di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un appartenente alla Guardia di Finanza, le comunicava di recarsi con urgenza presso la caserma di Reggio Calabria. La Guardia di Finanza ha formalmente smentito e disconosciuto queste richieste, confermando che sono già pervenute diverse segnalazioni analoghe, in particolare dalla zona di Melito di Porto Salvo e dintorni”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Polizia Locale Melito Porto Salvo.

“Si tratta di un tentativo di raggiro volto a spingere le persone a lasciare la propria abitazione incustodita o a farsi consegnare dati personali e informazioni riservate.

REGOLE D’ORO PER DIFENDERSI: