Melito Porto Salvo, ottima notizia: firmato il contratto per il Ponte di Pilati: pronto l’inizio dei lavori | DETTAGLI

Un passo decisivo verso la riapertura del Ponte di Pilati a Melito di Porto Salvo. L’Amministrazione Comunale ha ufficializzato la firma del contratto di appalto con l’impresa Coeffe Strade S.r.l., aggiudicataria dell’intervento di manutenzione straordinaria necessario per il recupero dell’infrastruttura comunale. La sottoscrizione del contratto rappresenta la conclusione di un percorso tecnico e amministrativo articolato, portato avanti dall’Amministrazione e dall’Ufficio Tecnico comunale, e apre ora la fase che porterà alla consegna dei lavori e all’avvio del cantiere.

L’intervento riguarderà il ponte di proprietà comunale che attraversa la Fiumara di Melito, un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità del territorio e per il collegamento con la frazione di Pilati. I lavori di manutenzione straordinaria saranno finalizzati alla messa in sicurezza dell’opera e alla sua riapertura, restituendo ai cittadini un collegamento fondamentale per gli spostamenti quotidiani e per la piena fruibilità del territorio. Nelle prossime settimane, terminati gli adempimenti tecnici previsti, si procederà alla consegna ufficiale dei lavori e successivamente all’apertura del cantiere.

Il sindaco Nastasi: “Una bellissima notizia per tutta la comunità”

Il sindaco di Melito di Porto Salvo Tito Nastasi ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il lavoro svolto per superare gli ostacoli tecnici e amministrativi che hanno caratterizzato l’iter dell’opera. “La firma di questo contratto rappresenta una bellissima notizia per tutta la nostra comunità. Sulla vicenda del Ponte di Pilati abbiamo concentrato energie e risorse per superare ogni ostacolo tecnico e amministrativo. Sappiamo bene quanto questa opera sia attesa dai cittadini e dai residenti della frazione. Oggi diamo una risposta concreta: l’impegno dell’Amministrazione non si ferma qui, continueremo a seguire passo dopo passo ogni fase del cantiere fino alla riapertura definitiva”.

Con la firma del contratto prende quindi forma la fase operativa di un intervento atteso dalla comunità locale. Il recupero del Ponte di Pilati punta a garantire nuovamente un collegamento sicuro e funzionale, rafforzando la mobilità interna di Melito di Porto Salvo e delle aree interessate.