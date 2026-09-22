Mega Galmata, a Brancaleone sette scultori da sette Paesi per un simposio internazionale di scultura monumentale

Sarà presentato venerdì 25 settembre alle ore 11, nella Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria a Reggio Calabria, “Mega Galmata”, il Simposio internazionale di scultura monumentale in programma a Brancaleone dal 26 settembre al 3 ottobre 2026. In grecanico, “Mega Galmata” significa “Grandi Sculture”. Organizzato dall’Istituto per l’Arte e il Restauro “Palazzo Spinelli” in partenariato con l’Hotel Villaggio Altalia, il Simposio ha come comune capofila Brancaleone e coinvolge i Comuni di Bova, Bruzzano Zeffirio e Sant’Agata del Bianco. Il progetto ha il patrocinio della Regione Calabria ed è ammesso al finanziamento del PAC Calabria 2014/2020.

Sette scultori provenienti da Armenia, Polonia, India, Ucraina, Grecia, Iran e Italia lavoreranno all’aperto, accanto all’Hotel Altalia, su sette grandi blocchi di pietra leccese arrivati a Brancaleone il 19 settembre, insieme a dieci blocchi di piccole dimensioni per bassorilievi. Le opere, tutte collegate al tema “dalla pietra al mito”, hanno per ora questi titoli provvisori: Algoritmo della Sirena, Ali della Vittoria, Idra di Lerna, Minotauro, Medea, Poseidone, Sirene dello Jonio.

Dal 26 settembre al 2 ottobre il cantiere sarà aperto ogni giorno

Dal 26 settembre al 2 ottobre il cantiere sarà aperto ogni giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 16, per consentire a visitatori, scuole e giornalisti di assistere alla fase finale del lavoro e di incontrare gli artisti. Attorno al cantiere si sviluppa un calendario di conferenze, presentazioni di libri, incontri con gli scultori calabresi, degustazioni ed escursioni nei borghi dell’Area Grecanica e della Locride, oltre a uno stage di scultura del gioiello.

Il Simposio si chiuderà sabato 3 ottobre, alle ore 10, con la cerimonia di svelatura e benedizione delle opere, la presentazione del catalogo internazionale, la consegna delle sculture ai soggetti beneficiari e la consegna di attestati e riconoscimenti. La direzione artistica è affidata a Francesco Gallo Mazzeo, la direzione tecnica allo scultore armeno Vighen Avetisyan. Il Comitato Scientifico è presieduto da Luca Arlotto.