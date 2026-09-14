Mazzarri, tempi duri in Grecia. Bufera sull’ex Reggina: “urla e fuma, poi non mi ha stretto la mano. Per me vale zero”

Pesante attacco pubblico nei confronti di Walter Mazzarri, allenatore italiano che ha costruito gran parte della sua carriera in Serie A e che oggi guida l’Iraklis Salonicco, formazione impegnata nel campionato greco. Al termine della sfida terminata 1-1 contro l’Atromitos, il tecnico avversario Dusan Kerkez ha criticato duramente il collega italiano, contestandone alcuni comportamenti durante la partita e arrivando a mettere in discussione il suo atteggiamento in panchina. Mazzarri, che in Italia è ricordato soprattutto per le sue esperienze alla guida di squadre come Reggina, Napoli, Torino e Inter, è stato il bersaglio delle dichiarazioni del collega serbo-bosniaco, che ha usato parole molto forti dopo il match.

Nel mirino dell’allenatore dell’Atromitos sono finiti diversi episodi, dalla mancata stretta di mano alle proteste nei confronti dell’arbitro, fino alla presenza di una sigaretta in panchina. Kerkez ha spiegato così il proprio punto di vista: “L’allenatore dell’Iraklis… non voglio nemmeno pronunciare il suo nome. È stato un buon allenatore, ma è forse un esempio per noi più giovani? Mendilibar non sapeva l’inglese, ma era un signore: si presentava sempre con rispetto. A questo sono andato a stringere la mano e non me l’ha data, come se fossi uno zingaro. E poi le urla contro il direttore di gara? Protestava continuamente, invece di dare l’esempio a 65 anni. E la sigaretta in panchina? Non si può fumare neanche nei ristoranti e lui fumava in panchina. Ma queste cose non le vedono? Rispetto l’Iraklis, è un club storico, ma da parte mia quell’uomo ha zero rispetto. Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero“.