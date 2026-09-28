Masella in festa per i Ss. Cosma e Damiano: piazza gremita, fede e musica e lo spettacolo dei fuochi d’artificio | VIDEO

Si è conclusa con una grande partecipazione popolare la festa in onore dei Ss. Cosma e Damiano a Masella, appuntamento che ha richiamato numerosi fedeli e visitatori provenienti anche dai comuni vicini di Montebello, Reggio Calabria e Roghudi. Una giornata intensa di fede, tradizione e condivisione, culminata con la Santa Messa celebrata in una chiesa gremita in ogni ordine di posto, alla presenza del vicesindaco Cilea e di diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Montebello.

L’omelia di don Giovanni Zampaglione e il ringraziamento alla comunità

Durante la celebrazione, don Giovanni Zampaglione ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita della festa, sottolineando il lavoro svolto dalla macchina organizzativa e la collaborazione tra i diversi gruppi della parrocchia.

Il parroco ha rivolto un pensiero particolare al Comitato festa di Masella, al coro, al gruppo liturgico, al gruppo Santa Marta, a coloro che hanno prestato servizio all’altare e a tutti i gruppi presenti nella comunità parrocchiale che hanno lavorato in sinergia per rendere possibile lo svolgimento dei diversi giorni di festa.

Nel corso dell’omelia, don Giovanni Zampaglione ha inoltre ricordato il valore della gratuità dei Santi e ha invitato i fedeli a porre maggiore attenzione verso gli altri, imparando a riconoscere i bisogni di chi vive accanto a noi e offrendo “il balsamo dell’ascolto e della vicinanza“.

La processione per le vie del paese e il ritorno delle tradizioni

Al termine della Santa Messa si è svolta la tradizionale processione dei Ss. Cosma e Damiano per le vie di Masella, accompagnata da momenti di preghiera e riflessione. Durante il percorso sono stati utilizzati alcuni contenuti tratti dal libro dedicato ai Santi medici Cosma e Damiano, pubblicato dallo stesso parroco don Giovanni Zampaglione. Al rientro in chiesa, spazio alle tradizioni più sentite dalla comunità con il consueto ballo dello “sceccu”, seguito dalla prima parte dei fuochi d’artificio che hanno accompagnato la serata di festa.

I Notòs fanno ballare la piazza con “Destinu”

La parte musicale della serata ha visto protagonista il gruppo Notòs, che ha animato una piazza completamente gremita. La formazione ha coinvolto il pubblico grazie anche al brano “Destinu”, cantato in dialetto calabrese, diventato un vero e proprio tormentone della scena etno-pop e della musica popolare contemporanea. Una grande festa collettiva che ha visto protagonisti non soltanto i residenti di Masella, ma anche tante persone arrivate dai centri vicini, unite dalla voglia di vivere insieme un momento di aggregazione e tradizione.

Masella, la musica dei Notos per le celebrazioni dei Ss. Cosma e Damiano

La serata si è conclusa con i fuochi d’artificio curati dalla ditta Schiavone, che hanno chiuso ufficialmente i festeggiamenti regalando l’ultimo momento di spettacolo a una comunità che ha saputo ancora una volta riempire e vivere la propria piazza.