Marsala, aveva una serra di cannabis in casa: sequestrati 23 arbusti e quasi due chili di marijuana

Un quantitativo di oltre 1,8 chilogrammi di marijuana, decine di piante di cannabis e materiale vegetale già essiccato. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala durante una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un uomo di 46 anni, arrestato con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e di una vera e propria coltivazione di cannabis indica-sativa, individuata all’interno dell’abitazione dell’uomo. Dopo l’arresto, il 46enne è comparso davanti all’autorità giudiziaria per la fase di convalida. Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Marsala, la perquisizione dei Carabinieri porta al sequestro della marijuana

L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e della produzione di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione effettuata presso l’abitazione del 46enne, i Carabinieri di San Filippo di Marsala hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1,8 chilogrammi di marijuana. La sostanza stupefacente era accompagnata dalla presenza di numerosi arbusti di cannabis, elemento che ha portato gli investigatori a contestare anche l’attività di produzione di droga.

Trovate 23 piante di cannabis e 14 arbusti già essiccati

Nel corso delle verifiche, i militari hanno individuato 23 arbusti con infiorescenze di cannabis indica-sativa. Le piante avevano un’altezza variabile, compresa tra circa 50 centimetri e due metri, a conferma di una coltivazione sviluppata e in diverse fasi di crescita. Oltre alle piante ancora presenti con infiorescenze, i Carabinieri hanno sequestrato anche 14 arbusti già essiccati, pronti per le successive fasi di lavorazione o conservazione. Il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto agli accertamenti previsti per determinarne con precisione caratteristiche e quantità.

Arrestato il 46enne: il Gip dispone il carcere dopo la convalida

Al termine dell’attività investigativa, l’uomo è stato dichiarato in arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’udienza di convalida, il Gip ha valutato gli elementi raccolti dai Carabinieri e ha disposto nei confronti del 46enne la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso dell’iter giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

La lotta alla droga nel territorio di Marsala

L’operazione si inserisce nelle attività condotte dalle forze dell’ordine nel territorio di Marsala per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e individuare i canali di produzione e distribuzione della droga. La scoperta della coltivazione di cannabis indica-sativa e del quantitativo di marijuana sequestrato rappresenta un nuovo intervento nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. I controlli proseguiranno con l’obiettivo di individuare eventuali ulteriori situazioni di illegalità e garantire il monitoraggio del territorio.