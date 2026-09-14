Maropati, finiti 9 anni di attesa: riapre la piscina comunale

Una giornata importante per Maropati e per l’intero territorio della Piana di Gioia Tauro. Ieri, 13 settembre, è stata ufficialmente inaugurata la piscina comunale di Maropati, tornata finalmente a disposizione della comunità dopo circa un decennio di chiusura. La struttura, oggi affidata in gestione a una società guidata da Francesco Lumicisi e Franco Longo, può così iniziare una nuova fase della propria storia, tornando a rappresentare un punto di riferimento per lo sport, l’aggregazione e il tempo libero non soltanto per i cittadini di Maropati, ma anche per numerosi comuni del territorio circostante.

La riapertura è il risultato di un percorso avviato e portato avanti durante l’Amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Rocco Giorgio Ciurleo. È infatti nel corso del suo mandato che la piscina comunale è stata ristrutturata e che sono state completate le procedure per affidarne la gestione, creando concretamente le condizioni necessarie per la sua riapertura.

Un lavoro amministrativo e progettuale sviluppato negli anni, che ha permesso di recuperare una struttura rimasta chiusa per lungo tempo e di restituirla alla collettività in condizioni tali da poter tornare ad essere pienamente utilizzata.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti sia l’ex sindaco Rocco Giorgio Ciurleo, sotto la cui amministrazione sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione e l’affidamento della gestione, sia l’attuale sindaco di Maropati, presente nella sua veste istituzionale. Insieme hanno partecipato al simbolico taglio del nastro che ha sancito ufficialmente la riapertura dell’impianto.

La piscina comunale di Maropati ha rappresentato per anni uno dei fiori all’occhiello dell’intera Piana di Gioia Tauro, richiamando utenti anche dai comuni limitrofi e costituendo un importante luogo dedicato allo sport e alla socialità.

La sua riapertura assume quindi un valore che va ben oltre il semplice recupero di una struttura pubblica: significa restituire al territorio un servizio, un luogo di incontro e una realtà sportiva che ha fatto parte della storia del paese.

Dopo circa dieci anni di chiusura, la piscina torna dunque finalmente a vivere. Un risultato reso possibile dal lavoro svolto dalla precedente Amministrazione comunale guidata da Rocco Giorgio Ciurleo, che ne ha curato la ristrutturazione e l’affidamento in gestione, ponendo le basi per l’inaugurazione avvenuta ieri e per l’avvio di questa nuova fase.