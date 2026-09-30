Marchio Catania, l’annuncio del club: a chi è affidata la gestione dell’asta. Una ditta di infissi si inserisce, ma arrivano le precisazioni

“Il Consiglio di Amministrazione del Catania, riunitosi in modalità telematica, ha conferito al Vice Presidente e AD Vincenzo Grella i pieni poteri operativi e gestionali per la prossima gara competitiva relativa all’acquisizione dello storico marchio del Calcio Catania“. Così in una nota il Catania comunica di aver affidato a Grella la gestione relativa al delicato caso del marchio, negli ultimi giorni balzato agli onori della cronaca per l’inserimento inaspettato e clamoroso di una ditta di infissi, che concorrerà all’asta per l’acquisizione.

A tal proposito, su Telecolor, l’avvocato Sergio Spina, il legale della suddetta società, la Revolution Group Srl, ha spiegato che la partecipazione nasce per una forma di tutela del marchio stesso: “parteciperemo proprio con l’intenzione di tutelare questo marchio, la sua storia e ciò che rappresenta per la città e per i tifosi. Il concetto di ‘giù le mani dal logo’ esprime una preoccupazione che rispettiamo assolutamente, perché i tifosi vanno sempre rispettati. È la volontà di difendere qualcosa percepito come proprio e noi questo sentimento lo comprendiamo e lo apprezziamo. Proprio perché non si tratta di un marchio qualsiasi, Revolution Group vuole pensare ai tifosi e alla città, salvaguardando il valore storico di questo simbolo”.