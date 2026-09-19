Maltempo, incredibili immagini da Agrigento: violento nubifragio e strade allagate, oltre 140 mm caduti in 3 ore | VIDEO

Un’intensa ondata di maltempo sta colpendo Agrigento questo pomeriggio, dove nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni eccezionali con oltre 140 millimetri di pioggia caduti in appena 3 ore. Un quantitativo enorme che ha provocato numerosi allagamenti e disagi in diverse zone della città. Il violento temporale ha interessato il territorio agrigentino con una particolare intensità, scaricando al suolo una quantità d’acqua molto elevata in un intervallo di tempo ristretto.

Le precipitazioni hanno rapidamente saturato il sistema di drenaggio urbano, causando accumuli d’acqua lungo diverse strade e aree della città. Sono numerose le segnalazioni di disagi alla circolazione e di allagamenti che stanno interessando Agrigento, con la popolazione alle prese con una situazione resa complessa dalla persistenza delle precipitazioni.

Il dato di oltre 140 mm di pioggia in 3 ore evidenzia la forza del fenomeno temporalesco che ha colpito la città siciliana. Si tratta di un accumulo molto rilevante, capace di determinare criticità soprattutto nelle aree urbane dove la grande quantità d’acqua caduta in poco tempo può mettere sotto pressione i sistemi di smaltimento. La situazione resta da monitorare nelle prossime ore, considerando la possibilità che ulteriori precipitazioni possano aggravare i problemi già registrati sul territorio.