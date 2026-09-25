Maltempo in Calabria, treni bloccati a Falerna: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria per problemi alla rete elettrica

Il maltempo torna a creare disagi in Calabria e questa volta a essere colpita è la circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica. Un guasto tecnico alla linea elettrica, probabilmente collegato alle condizioni meteorologiche avverse, ha provocato la sospensione del traffico ferroviario nella zona di Falerna, nel tratto compreso tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale. La situazione ha generato ripercussioni per i viaggiatori diretti verso il Nord e il Sud della regione: un treno Intercity è rimasto fermo nella stazione di Falerna, mentre i tecnici sono intervenuti per effettuare le verifiche necessarie sulla linea elettrica ferroviaria. Il blocco arriva in una giornata caratterizzata da forti precipitazioni e condizioni meteorologiche instabili, con particolare attenzione delle autorità e dei servizi di emergenza sul territorio calabrese.

Treni fermi a Falerna: cosa è successo sulla linea ferroviaria calabrese

Secondo quanto comunicato, il problema si è verificato lungo la tratta ferroviaria compresa tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale, uno dei segmenti più importanti della rete ferroviaria calabrese perché attraversato quotidianamente da Intercity, treni Regionali e collegamenti Alta Velocità diretti verso la Calabria e la Sicilia. Un Intercity è stato fermato nella stazione di Falerna mentre venivano effettuati gli accertamenti tecnici sulla linea. L’ipotesi iniziale è che il maltempo abbia provocato un inconveniente alla infrastruttura elettrica ferroviaria, rendendo necessario un controllo approfondito prima della ripresa della circolazione. Sul posto sono arrivati i tecnici incaricati delle verifiche e, vista la situazione meteorologica, è stato richiesto anche l’intervento della Protezione civile per supportare le operazioni.

Ritardi per Alta Velocità, Intercity e treni Regionali in Calabria

La sospensione della circolazione ha avuto conseguenze su diverse categorie di treni. Come comunicato da Trenitalia, i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi a causa dell’interruzione temporanea della linea. Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono state segnalate possibili limitazioni di percorso e cancellazioni, in attesa del completamento degli interventi tecnici e del ritorno alla piena operatività della tratta. I viaggiatori diretti verso Lamezia Terme, Paola, Cosenza, Reggio Calabria e le altre località servite dalla linea tirrenica sono stati invitati a verificare gli aggiornamenti prima della partenza, considerando possibili variazioni agli orari programmati.

Maltempo in Calabria, la rete dei trasporti sotto pressione

L’episodio di Falerna conferma ancora una volta quanto il maltempo possa incidere sulla mobilità calabrese, soprattutto quando fenomeni intensi interessano infrastrutture strategiche come ferrovie, strade e collegamenti principali. La linea ferroviaria tirrenica rappresenta un asse fondamentale per la Calabria: collega i principali centri costieri e garantisce il passaggio dei collegamenti a lunga percorrenza tra il Mezzogiorno e il resto d’Italia.

In presenza di temporali intensi, vento forte e precipitazioni abbondanti, le infrastrutture ferroviarie possono essere sottoposte a controlli straordinari per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario. Nel caso specifico di Falerna, l’intervento dei tecnici è stato finalizzato proprio alla verifica dell’integrità della linea elettrica ferroviaria, elemento indispensabile per consentire la ripartenza dei convogli elettrici.

Calabria, aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria dopo il blocco di Falerna

La priorità resta ora il completamento delle verifiche tecniche e il ripristino della normale circolazione ferroviaria. I tempi di riattivazione dipendono dall’esito degli accertamenti sulla linea e dalla possibilità di garantire nuovamente condizioni di sicurezza per la marcia dei treni. Gli aggiornamenti vengono diffusi attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e dei gestori della rete ferroviaria, che monitorano costantemente la situazione. Nel frattempo resta alta l’attenzione sul quadro meteorologico in Calabria, dove il peggioramento delle condizioni atmosferiche sta interessando diverse aree della regione con piogge e temporali. Per i pendolari e i viaggiatori resta quindi fondamentale consultare gli aggiornamenti in tempo reale e considerare possibili ritardi, modifiche ai percorsi o cancellazioni dei treni fino alla conclusione degli interventi sulla linea ferroviaria di Falerna.