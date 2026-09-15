Maltempo a Reggio Calabria, volo Ryanair dirottato per il forte temporale di ieri sera

Le condizioni meteorologiche avverse hanno condizionato nella serata di ieri le operazioni di volo verso Reggio Calabria, con un aeromobile della compagnia Ryanair costretto a modificare la propria destinazione. Il volo, diretto allo scalo aeroportuale di Reggio Calabria, non ha potuto completare regolarmente l’atterraggio a causa del maltempo e delle condizioni operative non favorevoli, rendendo necessario il dirottamento verso l’aeroporto di Lamezia Terme. La decisione è stata assunta per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio, seguendo le procedure previste in caso di criticità meteorologiche.

L’aereo riposizionato questa mattina verso Reggio Calabria

Dopo l’arrivo a Lamezia Terme, non è stato possibile effettuare nell’immediato il trasferimento dell’aeromobile verso lo scalo reggino. Il velivolo è rimasto temporaneamente presso l’aeroporto lametino in attesa del miglioramento delle condizioni operative. Questa mattina, alle ore 8:20, l’aeromobile è ripartito da Lamezia per effettuare il riposizionamento verso Reggio Calabria, consentendo così la ripresa delle attività programmate sullo scalo dello Stretto.

Aeroporto di Reggio Calabria, operazioni regolari dopo la criticità meteo

L’episodio si inserisce in un quadro di maltempo che ha interessato la Calabria e l’area dello Stretto, con fenomeni atmosferici che hanno richiesto particolare attenzione nella gestione del traffico aereo. Le procedure adottate hanno permesso di affrontare la situazione senza conseguenze per i passeggeri, garantendo la sicurezza come priorità assoluta e limitando gli effetti della perturbazione sulle operazioni dell’aeroporto di Reggio Calabria.