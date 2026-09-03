Maltempo a Policoro, Nesci: “vicinanza alla comunità colpita. Ora ricognizione rapida dei danni e sostegno concreto”

“Esprimo la mia piena vicinanza alla comunità di Policoro, duramente colpita dalla violenta tromba d’aria che ha provocato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, alle attività economiche, agli stabilimenti balneari, alle aree rurali e alla viabilità“. Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR: “le immagini e le prime notizie che arrivano dalla città ionica raccontano un evento di straordinaria violenza. Il dato più importante, in queste ore, è che non risultino feriti. Ma i danni sono pesanti e colpiscono famiglie, imprese, operatori turistici, agricoltori e un’intera comunità che adesso ha bisogno di risposte rapide“.

Nesci rivolge un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza: “il mio grazie va al sindaco Enrico Bianco, all’amministrazione comunale, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine, ai tecnici, ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando per mettere in sicurezza il territorio, ripristinare i servizi essenziali e assistere cittadini e attività colpite”.

“Policoro e l’intera fascia ionica – conclude Nesci – non saranno lasciate sole. Di fronte a eventi meteorologici sempre più estremi, il Governo sta rispondendo in maniera immediata alle esigenze dei territori ed anche stavolta il sindaco Enrico Bianco potrà star certo che non sarà lasciato da solo: saremo pronti a dare risposte concrete e immediate alle comunità colpite”.