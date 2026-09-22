Maierato, il 26 settembre il convegno “Alimentazione Mediterranea e Longevità: Protezione Cardiovascolare e Oncologica”

Sarà soprattutto l’elevato profilo scientifico dei relatori a caratterizzare il Convegno Internazionale “Alimentazione Mediterranea e Longevità: Protezione Cardiovascolare e Oncologica”, promosso da Filitalia International Italia APS e in programma sabato 26 settembre 2026, alle ore 15:00, presso il Popilia Country Resort di Maierato (VV). Un incontro multidisciplinare nel quale esperienze maturate in Italia e negli Stati Uniti permetteranno di affrontare da prospettive differenti il rapporto tra modello alimentare mediterraneo, prevenzione delle patologie croniche, salute cardiovascolare, ricerca oncologica e processi dell’invecchiamento. Ad aprire il convegno con i saluti sarà Saverio Nestico, Presidente di Filitalia International.

Un parterre scientifico internazionale

Il Prof. Ludovico Abenavoli, Professore Ordinario di Gastroenterologia presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, rappresenta una delle voci accademiche più direttamente legate al territorio calabrese. La sua attività scientifica comprende, tra le altre, ricerche sulla Dieta Mediterranea, il microbiota intestinale e le malattie croniche del fegato. Il suo percorso presenta inoltre una significativa dimensione internazionale, con esperienze accademiche e scientifiche in Francia e attività di docenza e collaborazione con istituzioni universitarie europee.

La Dott.ssa Rocio Angulo Mendez, specialista internazionale nell’ambito della nutrizione clinica e della prevenzione, porterà al convegno la prospettiva nutrizionale, contribuendo al confronto sul ruolo delle scelte alimentari e dello stile di vita nella promozione della salute e nella prevenzione.

Di particolare rilievo internazionale sarà la presenza del Prof. Antonio Giordano, medico, oncologo e genetista, Professore alla Temple University di Philadelphia e Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine. La sua attività scientifica è concentrata sulla genetica del cancro, sui meccanismi molecolari che regolano il ciclo cellulare e sul rapporto tra fattori ambientali e patologie oncologiche. Temple University evidenzia, tra l’altro, il contributo dei suoi studi alla comprensione di alcuni meccanismi centrali dello sviluppo tumorale.

Giordano ha inoltre fondato nel 1993 la Sbarro Health Research Organization (SHRO), organizzazione dedicata alla ricerca biomedica e alla formazione di nuove generazioni di ricercatori. Il suo curriculum scientifico comprende oltre 400 pubblicazioni e numerosi brevetti internazionali nel campo della diagnosi e della ricerca oncologica.

Altro protagonista di primo piano sarà il Prof. Valter Longo, Professore di Gerontologia e Scienze Biologiche e Direttore dell’USC Longevity Institute della University of Southern California. La sua attività scientifica è dedicata allo studio dei meccanismi fondamentali dell’invecchiamento, della nutrizione e delle patologie associate all’età. Le sue ricerche studiano, attraverso genetica e biochimica, i meccanismi che regolano l’invecchiamento e la risposta dell’organismo agli stress, con particolare attenzione anche a cancro, diabete e malattie neurodegenerative.

La sua partecipazione conferisce al convegno una particolare rilevanza sul tema della longevità, permettendo di collegare il modello alimentare e la prevenzione con una delle grandi sfide della medicina contemporanea: non semplicemente vivere più a lungo, ma comprendere quali strategie possano contribuire a un invecchiamento in salute.

Il Dott. Antonio Montuoro, Presidente dell’Accademia Internazionale Dieta Mediterranea, affronterà invece il valore della Dieta Mediterranea nella sua dimensione più ampia: non soltanto alimentazione, ma patrimonio di conoscenze, cultura, tradizioni, territorio e stile di vita. Il suo contributo contribuirà così a mettere in relazione la dimensione scientifica del convegno con la necessità di promuovere e valorizzare a livello internazionale il modello mediterraneo.

Da Philadelphia alla Calabria: il contributo di Pasquale Nestico

Particolarmente significativo sarà l’intervento del Dott. Prof. Pasquale Nestico, Co-Founder di Cardiology Consultants of Philadelphia e Clinical Professor of Medicine (Cardiology) alla Thomas Jefferson University, oltre che Fondatore e Presidente Emerito di Filitalia International.

Il suo intervento svilupperà un percorso “dalla dieta, alla longevità, all’invecchiamento sano”, partendo dalla prevenzione cardiovascolare per arrivare al concetto più ampio di qualità della vita. Sarà anche l’occasione per richiamare il ruolo storico delle ricerche di Ancel e Margaret Keys e del Seven Countries Study nella costruzione delle conoscenze sul rapporto tra alimentazione, grassi saturi e rischio cardiovascolare.

Il contributo di Nestico assume inoltre un valore simbolico per Filitalia: unisce l’esperienza medica e accademica maturata negli Stati Uniti con le radici italiane e con quella funzione di collegamento tra Italia e Stati Uniti che costituisce uno degli elementi centrali dell’attività internazionale dell’organizzazione.

Chirurgia e prevenzione cardiovascolare

Il Prof. Gabriele Sganga porterà al convegno l’esperienza della chirurgia generale e d’urgenza. È Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma collegata all’Università Cattolica del Sacro Cuore. La sua attività scientifica comprende temi quali sepsi, trauma grave, sindrome metabolica, sarcopenia e fragilità del paziente chirurgico, affiancando ricerca, assistenza e formazione universitaria.

A completare il quadro sarà il Prof. Roberto Volpe, cardiologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con una consolidata attività sui temi dell’alimentazione e della prevenzione cardiovascolare. Il CNR documenta il suo coinvolgimento in iniziative scientifiche e formative dedicate alla sana alimentazione, alla prevenzione e alla promozione di modelli nutrizionali più equilibrati nelle diverse fasi della vita.

Otto competenze per una visione comune della salute

La forza scientifica dell’appuntamento risiede proprio nella multidisciplinarietà dei relatori: gastroenterologia, nutrizione clinica, oncologia e genetica, cardiologia, gerontologia e biologia dell’invecchiamento, chirurgia e cultura della Dieta Mediterranea dialogheranno all’interno dello stesso convegno.

Non una successione di interventi isolati, dunque, ma un confronto che intende osservare il rapporto tra alimentazione e longevità attraverso discipline differenti, mettendo al centro prevenzione, ricerca scientifica e qualità della vita.

A moderare i lavori saranno Nicola Pirone, Direttore di kalabriatv.it e Assistente Esecutivo di Filitalia International, e il Dott. Prof. Pasquale Nestico, Fondatore e Presidente Emerito di Filitalia International.

I lavori saranno aperti dal saluto del settimo presidente di Filitalia International, Saverio Nestico. Annunciata la presenza anche dei Consiglieri Regionali Vito Pitaro e Orlandino Greco, entrambi molto impegnati sul territorio.

Con questa iniziativa Filitalia International Italia APS porta in Calabria un confronto tra personalità provenienti dal mondo scientifico, medico e accademico, rafforzando idealmente il ponte tra Calabria, Italia e Stati Uniti e facendo del Mediterraneo il punto di partenza per una riflessione internazionale sulla salute del futuro.