Madame al Teatro Antico di Taormina, seconda tappa in Sicilia: le info sul concerto

Madame arriva al Teatro Antico di Taormina domenica 13 settembre con il “Madame Tour Estate 2026”, per la seconda tappa siciliana del tour dopo l’appuntamento dell’11 settembre al Teatro di Verdura di Palermo. L’evento, inserito nel cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte 2026 che ha la direzione artistica di Simona Cel, è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e realizzato in collaborazione con Puntoeacapo Srl.

Al centro dello show “Disincanto”, il terzo album di Madame, pubblicato il 17 aprile e certificato disco d’oro. Un lavoro nel quale la cantautrice affronta il tema del disincanto come momento di rottura e di consapevolezza, raccontandone le diverse sfaccettature, dalla fase dell’incanto alla frattura fino alla rinascita.

Il concerto è costruito come un viaggio teatrale ed emotivo nel quale musica, immagini e performance si fondono in un unico racconto. Sul palco Madame è accompagnata dai musicisti, con Bias, che cura anche la direzione artistica dello show, alla console, e Luca Narducci a chitarre e tastiere. Immagini, video e luci diventano parte integrante della narrazione, accompagnando i brani del nuovo album e quelli che hanno segnato il percorso artistico della cantautrice.

In scaletta trovano spazio, tra gli altri, “Volevo capire”, realizzato con Marracash e certificato disco d’oro, “M’ama non m’ama”, oltre ai brani di Disincanto e alle canzoni dei precedenti album “L’amore” e “Madame”.

I biglietti per l’appuntamento di Taormina sono ancora disponibili su TicketOne, sul sito Puntoeacapo e nei punti vendita abituali.