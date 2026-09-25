L’Università Mediterranea investe sulla ricerca: inaugurato il Laboratorio di Strutture e prove sui materiali | FOTO e VIDEO

Prosegue il programma di SuperScinceMe 2026, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2026, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il programma della 13ª edizione prevede convegni, incontri, laboratori aperti, esperimenti, cinema, musica, attività rivolte a studenti, famiglie e cittadini. L’obiettivo è avvicinare il pubblico ai luoghi e ai protagonisti della ricerca, raccontarne l’impatto sulla vita quotidiana e favorire un dialogo diretto tra comunità scientifica e territorio, senza tralasciare l’attenzione per il sociale.

L’obiettivo è rendere la ricerca scientifica più vicina ai cittadini, valorizzando i luoghi in cui nasce e le persone che ogni giorno contribuiscono al suo sviluppo, mostrando come le innovazioni possano tradursi in benefici concreti nella vita di tutti. Un percorso pensato per creare un confronto aperto tra mondo della ricerca, territorio e comunità, con particolare attenzione anche alle ricadute sociali e al ruolo della scienza nel migliorare la qualità della vita.

Nella mattinata odierno, presso l’Edificio 1 del plesso di Ingegneria sono stati inaugurati i nuovi spazi del Laboratorio di strutture e prove sui materiali, a conferma dell’impegno dell’Ateneo nel potenziamento delle proprie infrastrutture di ricerca.

Lauria: “laboratorio per il quale l’Ateneo investe risorse e competenze scientifiche”

In merito all’inaugurazione, il prof. Massimo Lauria, Prorettore Vicario dell’Università Mediterranea, ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “il Laboratorio di strutture e prove sui materiali è un laboratorio molto importante sul quale l’Ateneo ha investito e intende investire molto in termini sia di risorse che di competenze scientifiche. Già il nome stesso del laboratorio fa riflettere e pensare a quali possano essere le sue applicazioni e le sue potenzialità, specie in vista delle grandi trasformazioni che riguarderanno il nostro territorio. Quindi l’Ateneo punta forte sui propri laboratori.

Da quando il rettore Zimbalatti si è insediato abbiamo avviato un processo di valorizzazione delle risorse laboratoriali del nostro Ateneo. Questo è uno dei passaggi, ma non è il solo: è un’inaugurazione che segue la consegna dei lavori dell’anno scorso. Questa è anche una bella notizia: l’anno scorso abbiamo consegnato questi lavori e quest’anno li inauguriamo. Siamo molto contenti, il lavoro è quotidiano e andiamo avanti.

L’inaugurazione durante la Notte dei Ricercatori è una scelta voluta e molto consapevole, siamo convinti che la ricerca che si svolge nei laboratori debba necessariamente essere da un lato valorizzata, ma dall’altro anche comunicata e condivisa con l’esterno. E allora, quando noi puntiamo i fari su questi laboratori, non stiamo facendo altro che comunicare all’esterno quali sono le potenzialità del nostro Ateneo in tema di ricerca“.