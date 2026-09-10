Luminarie davanti alla sede dell’Associazione Portatori della Vara, il plauso a Cannizzaro: “gesto apprezzato anche dai cittadini”

“A nome dell’Associazione Portatori della Vara, Giovanni Di Bella desidera esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco Francesco Cannizzaro per la disponibilità e la celerità con cui ha accolto la richiesta di installare le luminarie anche davanti alla sede dell’Associazione Portatori della Vara. Si tratta di un gesto dal grande valore simbolico, poiché la sede dell’associazione rappresenta uno dei luoghi più significativi della Festa della Madonna della Consolazione. Un’attenzione che sarà certamente molto apprezzata non solo dai portatori, ma anche da tutta la cittadinanza, che vive con profondo senso di appartenenza questa importante tradizione“. È quanto dichiarato da Giovanni Di Bella a nome dell’Associazione Portatori della Vara.

“Un particolare ringraziamento va inoltre all’Assessore Caridi per aver reso operativo l’intervento in tempi rapidi e alla Presidente di Circoscrizione, Caterina Pitasi, che oggi ha voluto essere presente durante l’installazione delle luminarie per verificare personalmente che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. L’Associazione Portatori della Vara rinnova il proprio apprezzamento per la sensibilità e la collaborazione dimostrate dall’Amministrazione comunale, nella convinzione che iniziative come questa contribuiscano a valorizzare ulteriormente una delle ricorrenze più sentite e identitarie della nostra comunità“, conclude Di Bella.