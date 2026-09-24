Luigi Tuccio contro Vannacci: “venire a Reggio Calabria a insultare Cannizzaro è politicamente irrispettoso e sbagliato”

Le parole pronunciate ieri da Roberto Vannacci durante l’iniziativa di Futuro Nazionale a Piazza Duomo a Reggio Calabria iniziano a generare reazioni nel dibattito politico cittadino. A intervenire è stato Luigi Tuccio, già assessore comunale di Reggio Calabria, storico esponente della Destra reggina e recentemente candidato al consiglio comunale in una lista a sostegno del candidato sindaco Lamberti. Attraverso un intervento pubblicato sui social, Tuccio ha espresso la propria posizione criticando soprattutto i toni utilizzati da Vannacci nei confronti dell’attuale sindaco Francesco Cannizzaro.

Nel suo messaggio, Tuccio ha evidenziato una distinzione tra il confronto politico e gli attacchi personali, sottolineando il valore del rispetto istituzionale nei confronti del primo cittadino eletto dai reggini. “Di Cannizzaro si può non condividere la scelta di candidare Roscioli, ma venire in città ad insultare dal palco un Sindaco scelto con maggioranza schiacciante è quanto di più politicamente sbagliato ed irrispettoso possa esistere”, ha scritto l’ex assessore comunale. Una presa di posizione che arriva dopo la serata di Piazza Duomo, caratterizzata anche dalla contestazione di alcuni manifestanti e dal confronto tra sostenitori e oppositori del Generale.

Tuccio: “La politica è un’altra cosa, Generale”

Nel suo intervento sui social, Tuccio ha anche chiarito la propria distanza rispetto alle scelte di Futuro Nazionale e alla candidatura sostenuta dal partito alle elezioni suppletive. “Non avrei votato FN perché non condivido le politiche sul territorio e la scelta Giannetta, ma la Politica è un’altra cosa, Generale. Non è slogan, insulti, populismo e demagogia e purtroppo devo dire che i contenuti politici latitano a qualsiasi latitudine”. Un passaggio con cui l’ex amministratore reggino ha voluto ribadire la necessità, a suo giudizio, di mantenere il confronto politico ancorato ai contenuti e alle proposte. Tuccio ha riconosciuto il lavoro portato avanti dal sindaco di Reggio Calabria nei primi mesi del mandato. “FN potrebbe essere da stimolo alla Meloni per dare maggiore concretezza alle politiche di destra, ma oggi, in città, a Cannizzaro va dato atto dell’impegno quotidiano e dei primi risultati e per questo va rispettato”, ha aggiunto.