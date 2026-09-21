Lubiana, capo della sicurezza diplomatica della Polonia cade dal terzo piano: mistero internazionale sull’accaduto

Un episodio dai contorni ancora poco chiari scuote la diplomazia polacca. Il capo dell’ufficio di sicurezza diplomatica della Polonia è precipitato da una finestra del terzo piano dell’edificio consolare situato accanto all’ambasciata polacca a Lubiana, in Slovenia, e si trova attualmente in condizioni critiche. A riferire la notizia è stata l’emittente slovena Rtvslo, secondo cui l’uomo sarebbe caduto diversi giorni fa, ma le circostanze dell’accaduto non sono ancora state chiarite ufficialmente dalle autorità.

La caduta dal terzo piano e il mistero sulla valigetta diplomatica

Secondo quanto riportato dai media sloveni, il funzionario polacco si trovava ufficialmente in congedo privato al momento dell’incidente. Tuttavia, alcune informazioni emerse successivamente avrebbero collegato la sua presenza nell’edificio consolare alla gestione di una valigetta diplomatica, un compito che, secondo le ricostruzioni disponibili, non sarebbe rientrato nelle sue autorizzazioni.

Il contenuto della valigetta e le ragioni per cui il funzionario l’avrebbe gestita restano elementi non chiariti. Le autorità non hanno finora fornito una ricostruzione definitiva degli eventi.

Indagini aperte sulle circostanze dell’accaduto

L’episodio viene seguito con particolare attenzione per il ruolo ricoperto dalla persona coinvolta, alla guida dell’ufficio incaricato della sicurezza diplomatica polacca. Al momento, tuttavia, non sono state rese note ipotesi ufficiali sulle cause della caduta né sono stati diffusi dettagli su eventuali responsabilità.

Le circostanze rimangono quindi ufficialmente inspiegate e gli accertamenti proseguono per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire cosa sia avvenuto all’interno dell’edificio consolare di Lubiana. Le autorità slovene e polacche non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni pubbliche sul caso.