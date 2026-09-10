L’Ordine Templare “La Pietà del Pellicano” in aiuto dei bambini in difficoltà: nuova campagna di beneficenza internazionale

“Mentre i riflettori pubblici si accendono su parate istituzionali e manifestazioni di facciata, c’è chi sceglie la via del silenzio e del sostegno reale. L’Ordine Templare “La Pietà del Pellicano” annuncia l’avvio di una nuova e strutturata campagna di beneficenza a favore dei bambini in condizioni di grave disagio economico e sociale, ribadendo che il vero cambiamento si costruisce con le azioni e non con le passerelle“. È quanto afferma in una nota Nino Aloi, Gran Maestro Internazionale dell’Ordine Templare Pietà del Pellicano.

“In un momento storico in cui la solidarietà rischia spesso di trasformarsi in uno strumento di visibilità e propaganda, l’organizzazione ha deciso di concentrare il 100% delle proprie risorse ed energie in interventi diretti sul territorio. Il progetto prevede la distribuzione di beni di prima necessità, il finanziamento di borse di studio per il supporto scolastico e la creazione di spazi sicuri di aggregazione e sostegno psicologico per i minori più vulnerabili.

“Il Pellicano, per sua natura e tradizione, si spende per i propri piccoli fino al sacrificio, lontano dal clamore“, dichiarano i portavoce dell’associazione. “Lasciamo ad altri le sfilate e i discorsi di circostanza. La nostra risposta al disagio minorile è la presenza costante dove c’è bisogno, offrendo risposte concrete a famiglie che la società rischia di dimenticare. La vera beneficenza non cerca l’applauso, ma il sorriso di un bambino che ritrova la speranza“.

L’iniziativa, già operativa in diverse aree critiche, si svilupperà nei prossimi mesi grazie al lavoro dei volontari e al contributo dei sostenitori che condividono una visione della solidarietà pura, tangibile e priva di retorica. Il piano di sostegno è stato ufficialmente ampliato e strutturato in numerosi Paesi tra cui Malta, Romania, Israele, Cipro, Argentina, Francia, Moldavia, Polonia, Canada, Slovacchia e Inghilterra. Anche i membri di dette nazioni si sono attivati simultaneamente per garantire cibo, istruzione, cure mediche e assistenza psicologica ai minori più bisognosi di ogni singola regione“, conclude il Gran Maestro Aloi.