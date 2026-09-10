Longobardi accoglie Roy Paci & Aretuska: al via “Longobardi tra radici e suoni” | INFO

Il territorio di Longobardi si prepara a vivere un momento intenso ed emozionante all’insegna della cultura, delle tradizioni popolari, della musica dal vivo e della riscoperta del paesaggio naturalistico. Prende infatti il via la rassegna “Longobardi tra radici e suoni“, un’iniziativa promossa dalla Pro Loco Longobardi Aps con il patrocinio del Comune di Longobardi, ideata per valorizzare l’identità locale e promuovere le bellezze del territorio attraverso un connubio virtuoso tra l’orgoglio delle proprie origini storiche e la magia dello spettacolo dal vivo.

A dare un avvio travolgente alla manifestazione sarà, nella serata di sabato 19 settembre 2026, il grande concerto di Roy Paci & Aretuska, che farà tappa a Longobardi alle ore 21:30 presso il Piazzale Atlantis Park con uno spettacolo ad ingresso gratuito. Artista dalla tromba inconfondibile, compositore geniale e showman dalla straordinaria carica empatica, Roy Paci tornerà sul palco con la sua celebre formazione per regalare una performance travolgente e carica di energia. Il pubblico sarà coinvolto in un mix irresistibile di sonorità ska, jazz, rock e caldi ritmi mediterranei, per una serata all’insegna del divertimento, dell’impegno e della condivisione. Ad arricchire la serata d’apertura vi saranno stand gastronomici, pronti a deliziare i visitatori con un itinerario di gusto tra le ricette tradizionali e i sapori autentici della nostra terra.

I festeggiamenti e le iniziative proseguiranno rispolverando la memoria storica della comunità attraverso la suggestiva Rievocazione dell’Antico Mercato del Bestiame, un appuntamento centrale ideato per far rivivere le atmosfere, i gesti e il fascino della fiera che una volta e per tanti anni ha animato la vita di Longobardi. Lunedì 21 settembre con apertura alle 15:00 e chiusura alle 18:00 la rievocazione muoverà i suoi passi giù nella zona della Marina, dove residenti e turisti potranno immergersi tra spaccati di vita d’epoca, antichi mestieri e banchi di esposizione. Anche qui, il percorso culinario sarà curato da Andrea Porco con il suo chiosco dedicato a un prelibato stufato di carne e trippa.

La manifestazione raggiungerà il suo culmine martedì 22 settembre con una giornata dedicata all’esplorazione dell’entroterra. Gli amanti del trekking e dell’aria aperta potranno partecipare ad un’emozionante escursione naturalistica guidata sull’affascinante Monte Cocuzzo, organizzata in stretta collaborazione con la sezione WWF di Belmonte Calabro. Un’occasione imperdibile per camminare immersi in una natura incontaminata, ammirare panorami mozzafiato che spaziano dal rilievo fino al mare e riscoprire l’inestimabile patrimonio ambientale che circonda il territorio.