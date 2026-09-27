L’On. Giusi Princi festeggia il compleanno e racconta il suo giorno speciale: “la mia famiglia è il punto fermo”

“Ci sono giorni che il calendario distingue dagli altri. E poi ci sono le cose che, silenziosamente, danno valore a tutti i giorni: la salute, gli affetti, la condivisione profonda di valori, la presenza di chi resta accanto nel tempo ordinario della vita. Il mio compleanno, quest’anno, cade di domenica. E forse non poteva esserci coincidenza più bella: poterlo trascorrere in famiglia, nel luogo degli affetti più autentici, con chi conosce il peso e il ritmo di una quotidianità non semplice e, senza clamore, sa custodirne l’equilibrio”. Sono queste le parole pubblicate su Facebook dall’On. Giusi Princi in occasione del suo compleanno, celebrato oggi, domenica 27 settembre.

”È lì che ritrovo ogni volta il mio punto fermo. Ed è da lì che nasce il primo, più profondo, grazie. Ma oggi il mio grazie va anche alle tantissime persone che mi hanno raggiunta con un messaggio, una telefonata, un pensiero. Non riuscirò a rispondere a ciascuno come vorrei, e affido allora a queste righe la mia gratitudine. Sentire intorno a me una vicinanza così sincera, ampia e trasversale ha un significato che va oltre l’affetto di un giorno. La considero una forma preziosa di stima. E la stima, quando si ha l’onore di rappresentare gli altri, non è mai qualcosa da custodire per sé, ma diventa una responsabilità da restituire”.

“È una bussola che ricorda la direzione, soprattutto quando il cammino si fa più impegnativo. Comincia per me un nuovo anno. Lo accolgo con la gratitudine per ciò che ho ricevuto e con la consapevolezza di ciò che resta da fare. Mi auguro — e lo auguro a ciascuno — di non lasciare trascorrere giorni semplicemente pieni, ma giorni utili. Giorni al termine dei quali poter pensare di aver fatto la propria parte, sapendo che ce ne sarà ancora un’altra da fare domani. Con limpidezza. Con coerenza. Senza rinunciare mai alla libertà di guardare gli altri negli occhi e, prima ancora, di guardare se stessi. Se un compleanno serve anche a misurare il tempo, oggi scelgo di misurarlo così: negli affetti che restano, nella fiducia ricevuta, nella responsabilità che cresce. E nella voglia, intatta, di continuare a meritare entrambe. Grazie a tutte e a tutti”.

Il direttore Peppe Caridi, il caporedattore Ilaria Calabrò e tutta la Redazione di StrettoWeb, augurano all’On. Giusi Princi un compleanno ricco di serenità e amore.