L’omelia di don Zampaglione rivolta ai giovani: “valete più dei like. Curate questo mondo malato di egoismo” | FOTO e VIDEO

La comunità di Masella, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, ha vissuto due momenti di forte riflessione e preghiera. Un primo momento è stato dedicato ai ragazzi e ai bambini, impegnati insieme alle loro catechiste a preparare gli aquiloni per poi far volare “l’aquilone della pace“, dopo la preghiera del Padre Nostro fatta insieme al parroco don Giovanni Zampaglione e ai tanti presenti. Subito dopo ci sono stati tantissimi giochi curati dal Comitato festa Ss. Cosma e Damiano. Successivamente si è fatto merenda tutti insieme con le squisitezze preparate dalle mamme di Masella.

Da questo momento di gioia per tutti i ragazzi si è passati a un momento forte e di preghiera per tutta la Comunità di Masella, in maniera particolare per i tantissimi giovani presenti alla liturgia odierna in cui si celebrava la memoria dei Ss. Cosma e Damiano. Tantissima gente è accorsa presso la cappelluccia dei Ss. Cosma e Damiano. Durante l’omelia don Giovanni Zampaglione ha parlato al cuore della comunità di Masella (era presente pure la comunità sorella di Montebello e tantissima gente proveniente da altri paesi) e in modo particolare ai giovani, affidati dallo stesso, alla protezione dei Ss. Cosma e Damiano.

“A voi ragazzi e giovani, vorrei dire questo: spesso il mondo di oggi vi spinge a credere che tutto abbia un prezzo. Vi dice che valete per quello che producete, per i ” like” che collezionate o per quanto riuscite a emergere sugli altri. Cosma e Damiano vi propongono una strada alternativa, controcorrente. Vi dicono il vostro valore è infinito ed è nel bene gratuito che sapete donare. Oggi c’è bisogno del vostro entusiasmo per curare questo mondo un po’ malato di egoismo. Potete essere “medici” quando difendete un compagno preso in giro.

Lo siete quando dedicate un’ora del vostro tempo a chi è solo. Lo siete quando portate la gioia autentica dove c’è buio. Non abbiate paura di spendere la vita per qualcosa di grande. La gratuità non vi impoverisce, vi rende liberi e ricchi dentro“.

Nel concludere la sua omelia Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico ha detto: “oggi attorno a questo altare, chiediamo la grazia di essere una comunità viva e unita, dove i giovani non siano il futuro ma il presente vivo e pulsante. Chiediamo al Signore, per intercessione dei Santi medici, il dono di mani pronte per aiutare, di cuori aperti all’ascolto e di vite capaci di testimoniare che la vera gioia sta nel servire, senza chiedere nulla in cambio“.

Al termine della liturgia è stato benedetto e distribuito il pane e alcuni piccoli fuochi d’artificio hanno concluso il momento di festa. La serata poi si è conclusa con uno spettacolo musicale in piazza per tutti. “Domani – sostiene il Comitato festa ci sarà la S. Messa (ore 8 e ore 17). Subito dopo la processione e la sera lo spettacolo dei Notòs e i fuochi della ditta Schiavone chiuderanno il sipario“.