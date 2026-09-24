Locri-Gerace, riconoscimento per il Vescovo Cesare Di Pietro: nominato membro del Consiglio per gli Affari Giuridici CEI

La Diocesi di Locri-Gerace “esprime sentimenti di viva gioia e sincero apprezzamento per la nomina di Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, quale membro del Consiglio per gli Affari Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana per il quinquennio 2026-2031. La comunità diocesana accoglie con gratitudine questa importante attestazione di stima, che vede il proprio Pastore chiamato a offrire il suo contributo in un ambito particolarmente delicato e rilevante per la vita ecclesiale. Nel formulare i più cordiali auguri per il nuovo incarico, la Diocesi di Locri-Gerace assicura a Monsignor Cesare Di Pietro la vicinanza, la preghiera e il sostegno dell’intera comunità ecclesiale, affinché il Signore continui ad accompagnarlo con la sua grazia nel servizio alla Chiesa italiana e alla Chiesa locale che gli è stata affidata”.