Locri-Gerace, la Diocesi celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: a Benestare una giornata dedicata ai minori

La Diocesi di Locri-Gerace, attraverso l’Ufficio Migrantes, si prepara a celebrare la 112ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma domenica 27 settembre 2026. Il tema scelto dal Santo Padre per questa edizione è “Anche uno solo di questi bambini”, un richiamo all’accoglienza, alla tutela e alla solidarietà verso i minori migranti e rifugiati, spesso esposti a situazioni di particolare vulnerabilità e incertezza. L’appuntamento coinvolgerà l’intera comunità diocesana in un percorso di sensibilizzazione e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’incontro, dell’inclusione e della fraternità.

Il direttore dell’Ufficio Migrantes, don Rigobert Elangui, ha sottolineato l’importanza della partecipazione di presbiteri, parrocchie, gruppi pastorali, comunità e associazioni, chiamati a testimoniare la vicinanza evangelica verso chi cerca protezione e un futuro migliore. Le comunità parrocchiali sono invitate a sensibilizzare i fedeli e a promuovere momenti di preghiera, ascolto e incontro dedicati alle persone migranti e rifugiate presenti sul territorio, con particolare attenzione alla condizione dei più piccoli. La celebrazione diocesana sarà presieduta dal vescovo S.E. Mons. Cesare Di Pietro, che guiderà la Solenne Eucaristia accompagnando la comunità in un cammino di fraternità e inclusione, insieme a famiglie, giovani, operatori pastorali e a quanti sono impegnati nella promozione umana.

Il programma della Giornata a Benestare

La celebrazione si svolgerà a Benestare domenica 27 settembre 2026. Il programma prevede il raduno dei partecipanti in Piazza San Giuseppe alle ore 9:30, seguito dall’accoglienza del Vescovo alle 10:00. Alle 10:30 prenderà il via la Marcia della Pace sul tema “Mettiti in gioco e fai vincere la pace e l’interculturalità”, momento dedicato alla condivisione e alla promozione del dialogo tra culture. Alle 11:00 sarà celebrata la Solenne Eucaristia presieduta da S.E. Mons. Cesare Di Pietro, vescovo di Locri-Gerace.

La giornata si concluderà alle 12:30 con gli stand multiculturali ed enogastronomici, accompagnati da momenti di condivisione e musica etnica. L’iniziativa vuole rappresentare un’occasione per tutta la comunità diocesana per rinnovare l’attenzione verso migranti e rifugiati, mettendo al centro soprattutto i bambini e il loro diritto all’accoglienza, alla protezione e alla speranza.