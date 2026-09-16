Lo Stretto tra mito, letteratura e futuro: il prof. Ferroni ospite di “Tra le righe del Sud”

Il prof. Ferroni dialoga con Gian Paolo Manzella a partire da Tra Scilla e Cariddi. Panegirico per lo Stretto

Tra le righe del Sud Giulio Ferroni

Nella nuova puntata di “Tra le righe del Sud“, il professore emerito della Sapienza Giulio Ferroni dialoga con Gian Paolo Manzella a partire da Tra Scilla e Cariddi. Panegirico per lo Stretto (pubblicato da Laterza): un viaggio nella storia culturale di un luogo simbolo del Mediterraneo e una riflessione sul rapporto tra sviluppo, territorio e sostenibilità. Ferroni attraversa secoli di storia e letteratura per ricostruire la straordinaria eredità culturale dello Stretto.

Dal passaggio di Ulisse tra Scilla e Cariddi alla leggenda di Colapesce, fino ai tanti scrittori e protagonisti della cultura europea che hanno attraversato Messina e le sue acque. Nel racconto trovano spazio Cervantes, che trascorse un periodo a Messina dopo essere stato ferito nella battaglia di Lepanto, Goethe e, tra gli altri, Nietzsche e Wagner, presenti nella città siciliana negli stessi giorni nonostante la rottura del loro rapporto.

Un patrimonio di miti, storie e incontri che, nella lettura di Ferroni, rende lo Stretto non soltanto un paesaggio da attraversare, ma un luogo centrale dell’identità culturale italiana, europea e mediterranea. La puntata è disponibile sul canale YouTube della Svimez: https://youtu.be/cU8Lw4tMRuY?si=z9RzM_aOWw09UmdO.

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