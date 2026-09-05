Lo show della Corrida di Taurianova 2026: applausi e “rumore” per gli artisti in gara | INTERVISTE

L’undicesima edizione della Corrida di Taurianova si è conclusa con un grande successo di pubblico, consolidandosi come un evento centrale per la socialità locale. La manifestazione, presentata da Miriam Sorace, ha visto protagonisti concorrenti dilettanti provenienti da tutta la provincia, impegnati in esibizioni variegate che spaziano dal canto alla comicità.

Durante la serata, il sindaco ha omaggiato la memoria dello storico vincitore Nando Alessi, mentre l’amministrazione ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’autenticità e l’umiltà dei partecipanti. Un gioioso preludio alle celebrazioni religiose in onore di Maria Santissima della Montagna Di seguito le interviste realizzate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.