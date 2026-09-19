Liste d’attesa, Sciotto incalza l’Asp di Messina: “dica cosa ha fatto e quali risultati ha ottenuto”

“Tempi di attesa ancora troppo lunghi per visite ed esami nel messinese, nonostante gli obiettivi fissati dalla Regione“. Il deputato regionale Matteo Sciotto di Sud chiama Nord ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere se le misure dell’Asp di Messina abbiano prodotto risultati concreti. “Il contratto dei direttori generali, approvato con delibera di Giunta n. 195 del 17 giugno 2024, prevede un Piano operativo di recupero delle liste di attesa da presentare entro trenta giorni dall’insediamento e da aggiornare ogni 31 gennaio. Gli obiettivi sono monitorati ogni trimestre e verificati ogni anno, e il mancato raggiungimento può comportare la decadenza dall’incarico. A oltre due anni di distanza – dichiara Sciotto – continuano ad arrivare segnalazioni di attese lunghissime. Vogliamo sapere se il Piano è stato adottato, quali risultati hanno dato i monitoraggi e come sono stati spesi i fondi”. Il tema è ancora più attuale con il nuovo Piano nazionale 2026-2028, adottato il 26 giugno 2026, e con i 10 milioni di euro impegnati dalla Regione a marzo sul capitolo 410041.

Sciotto chiede al governo regionale “di chiarire le prestazioni più critiche e le cause dei ritardi, i contenuti del Piano operativo, gli esiti dei monitoraggi, le risorse utilizzate con le prestazioni aggiuntive erogate e le iniziative previste in caso di obiettivi mancati”. “Sul diritto alla salute non bastano gli annunci – conclude – servono trasparenza e risultati”.