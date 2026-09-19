Liste d’attesa a Messina, la denuncia: “indagine endoscopica prenotata per luglio 2027!”

Una prenotazione per un’indagine endoscopica presso il Policlinico di Messina è stata fissata a fine luglio 2027: quasi un anno di attesa per un esame diagnostico essenziale. La denuncia del PRI messinese

PADIGLIONE Policlinico messina

Le liste d’attesa colpiscono ancora. Una prenotazione per un’indagine endoscopica presso il Policlinico di Messina è stata fissata a fine luglio 2027: quasi un anno di attesa per un esame diagnostico essenziale. Un caso che non è isolato, ma la fotografia di un sistema che continua a non funzionare. Nonostante la Regione e l’ASP di Messina continuino a declamare miglioramenti e interventi risolutivi, la stessa Corte dei Conti regionale nel report agosto 2026 e il recente report/analisi nazionale della Corte dei Conti, pur riconoscendo passi avanti, segnala che restano criticità su tempi di attesa, qualità dei dati, screening e gestione delle risorse nonché l’inefficacia della spesa dei fondi stanziati (1,8 miliardi di euro tra il 2022 e il 2025)“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, dal Segretario cittadino del Partito Repubblicano Italiano di Messina, Angelo Toscano.

Il PNGLA ossia il nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa 2026-2028 e il SovraCUP regionale promettono trasparenza e tempi certi entro il 2028. “2028”? Ai cittadini messinesi, però, serve sapere oggi cosa intendono fare concretamente ASP Messina e Assessorato regionale della Salute per chi, come in questo caso, si ritrova con un appuntamento fissato a un anno di distanza, considerato che il problema è presente dalla notte dei tempi. E ci si chiede perché finora nulla ha sortito l’effetto desiderato? Cos’è che va storto?
Per il Partito Repubblicano la salute non è un bene di lusso solo per chi può pagarsi le prestazioni in privato ma un bene di tutti indistintamente ed è un diritto assoluto“, conclude Toscano.

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