L’Iran presenta le condizioni per la fine della guerra con gli USA: i punti chiave della proposta a Trump

L’Iran ha comunicato agli Stati Uniti le proprie condizioni per una possibile fine delle ostilità attraverso la mediazione del Qatar, aprendo un nuovo canale diplomatico nel pieno delle tensioni internazionali. A riferirlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, durante i lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso. Secondo quanto spiegato dal rappresentante di Teheran, le condizioni poste dall’Iran non rappresentano una novità, ma sarebbero state già trasmesse alla controparte americana all’inizio della settimana. Il messaggio arriva in una fase delicata, con il confronto tra i due Paesi concentrato anche sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più importanti per il commercio mondiale di energia.

Le condizioni dell’Iran per fermare le ostilità con gli Stati Uniti

Tra le richieste avanzate da Teheran per avviare un percorso verso la cessazione del conflitto figurano la fine completa dell’aggressione, la sospensione del blocco navale e la revoca delle sanzioni statunitensi. A queste condizioni si aggiunge la richiesta dello sblocco dei beni iraniani congelati, una misura che rappresenta da tempo uno dei principali nodi nei rapporti tra Iran e Stati Uniti.

L’agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riportato le dichiarazioni di Baghaei, sottolineando come la posizione di Teheran sullo Stretto di Hormuz e sulla sicurezza regionale sia rimasta invariata. Secondo il portavoce iraniano, la partecipazione all’Assemblea Generale ONU avrebbe consentito alla delegazione iraniana di presentare in modo più diretto e chiaro le proprie posizioni ai diplomatici statunitensi presenti a New York.

Teheran critica il discorso di Trump all’ONU

Nel corso del suo intervento, Baghaei ha inoltre commentato il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, definendolo caratterizzato da accuse e affermazioni già ripetute in passato.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: “In effetti, l’impressione prevalente tra i diplomatici e le delegazioni di molti paesi era che queste parole non derivassero dalla forza, ma dalla disperazione”. Baghaei ha poi aggiunto: “Minacciare un paese con un attacco militare equivale ad ammettere la natura dell’attuale amministrazione statunitense e ad ammettere di aver commesso crimini internazionali”.

Le parole del rappresentante iraniano riflettono la dura contrapposizione diplomatica tra Washington e Teheran, con le due parti che continuano a mantenere posizioni profondamente distanti sulle questioni legate alla sicurezza regionale, alle sanzioni economiche e al ruolo dell’Iran negli equilibri del Medio Oriente.

Il ruolo del Qatar nella mediazione tra Iran e Stati Uniti

Il coinvolgimento del Qatar conferma il ruolo crescente di Doha come interlocutore diplomatico tra Paesi rivali. Negli ultimi anni il Paese del Golfo ha spesso svolto una funzione di collegamento nei negoziati indiretti tra governi che non mantengono rapporti diretti.

La comunicazione delle condizioni iraniane attraverso mediatori potrebbe rappresentare un tentativo di mantenere aperto un canale negoziale, anche se restano numerosi ostacoli legati alle richieste reciproche e alle questioni strategiche che hanno alimentato lo scontro. Al centro del confronto rimangono quindi il futuro delle sanzioni contro l’Iran, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e gli equilibri militari e politici dell’intera area mediorientale.