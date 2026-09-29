Lipari, tra qualche giorno la chiusua della S.P. 181 di Pignataro: al via i lavori in galleria

Dal 1° ottobre 2026 sarà chiuso al transito il tratto della S.P. 181 di Pignataro compreso tra il km 0+715 e il km 0+910 circa, nel territorio del Comune di Lipari. La misura è necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori all’interno della galleria esistente, nell’ambito degli interventi di consolidamento e di difesa costiera previsti lungo la strada provinciale. La sospensione della circolazione permetterà di svolgere le lavorazioni in condizioni di sicurezza.

Il provvedimento resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori in galleria. Per gli utenti sarà disponibile il percorso alternativo lungo la S.P. 180 di Canneto, nel collegamento Lipari–Serra, che consentirà di evitare il tratto interessato dalla chiusura.