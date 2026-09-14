Lipari, chiusa la Provinciale 179 di Pianoconte: stop al traffico per lavori sulla rete elettrica

La Città Metropolitana di Messina dispone l’interruzione della circolazione nelle prime ore di martedì 15 settembre: il tratto resterà chiuso dalle 3 alle 6 per consentire gli scavi in sicurezza sulla sede stradale

S.P. 179 Piano Conti, Lipari

La Città Metropolitana di Messina, su richiesta del Comune di Lipari, ha disposto la chiusura del tratto compreso tra il km 0+280 e il km 0+400, dalle ore 3 alle 6, per consentire lavori di scavo sulla sede stradale nell’ambito degli interventi sulla rete elettrica e sulle infrastrutture connesse. La chiusura si rende necessaria per la particolare conformazione della strada: la carreggiata, troppo stretta nel tratto interessato dai lavori, non consente di mantenere il transito a senso unico alternato.

L’interdizione temporanea permetterà così di eseguire gli scavi nelle necessarie condizioni di sicurezza, sia per gli operatori impegnati nelle attività sia per la viabilità.

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