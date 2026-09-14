Lipari, chiusa la Provinciale 179 di Pianoconte: stop al traffico per lavori sulla rete elettrica

La Città Metropolitana di Messina, su richiesta del Comune di Lipari, ha disposto la chiusura del tratto compreso tra il km 0+280 e il km 0+400, dalle ore 3 alle 6, per consentire lavori di scavo sulla sede stradale nell’ambito degli interventi sulla rete elettrica e sulle infrastrutture connesse. La chiusura si rende necessaria per la particolare conformazione della strada: la carreggiata, troppo stretta nel tratto interessato dai lavori, non consente di mantenere il transito a senso unico alternato.

L’interdizione temporanea permetterà così di eseguire gli scavi nelle necessarie condizioni di sicurezza, sia per gli operatori impegnati nelle attività sia per la viabilità.